شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الشؤون الإسلامية يطمئن على صحة إمام وخطيب النماص والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - خالد آل مريّح (أبها)

اطمأن وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ على الحالة الصحية لإمام وخطيب جامع آل زينب بالنماص التابعة لمنطقة عسير من خلال الاتصال الهاتفي الذي تلقاه الشيخ علي حسن الشهري، والذي تعرض لحادثة طعن وهو على منبر الجمعة قبل الشروع في الخطبة أمس، حيث أصابت الطعنة كتف الإمام الأيسر ونقل على إثرها للمستشفى.

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وأكد وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد أن الوزارة لن تتهاون مع من يتعدى على حرمة المساجد ومنسوبيها، مشيراً إلى أننا على ثقة كبيرة بعدالة القضاء السعودي ووقوفه بحزم مع من تسول له نفسه انتهاك حرمة بيوت الله، حيث وعد بمتابعة الحادثة التي تعرض لها إمام جامع النماص رسمياً وقانونياً في القضية التي استفزت الجميع.

من جانبه، عبر خطيب جامع النماص عن شكره وتقديره للوزير على هذه الفتة الأبوية الحانية والغير مستغربة وسؤاله ومتابعة حالته الصحية، مؤكداً أن هذا الشعور الحاني منه محل تقدير واعتزاز له.

من ناحية أخرى، بين المدير العام لفرع وزارة الشؤون الإسلامية بمنطقة عسير الشيخ الدكتور سعود العليبي أن وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد وجه فور وقوع الحادث إدارة فرع الوزارة بمنطقة عسير بمتابعة الحالة وتقديم العون والمساعدة للإمام، مشيراً إلى أن الفرع يتابع مع الأجهزة الأمنية كافة الإجراءات المتعلقة بقضية الخطيب، كما يتابع الحالة الصحية له، كما قام بزيارة إمام الجامع المصاب بمستشفى النماص العام، واطمئن على حالته وكانت مستقرة ولله الحمد.