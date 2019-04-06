المحكمة العامة بالرياض الأعلى إنجازا خلال 100 يوم

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
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تصدرت المحكمة العامة بالرياض قائمة المرافق العدلية الأعلى إنجازا خلال الـ100 يوم الماضية، بعد أن أجرت وفق مؤشر العمليات في بوابة ذكاء الأعمال 126.342 عملية، قدمت من خلالها خدمات عدلية وقضائية بما فيها المقدمة الكترونيا.
وتواصل وزارة العدل من خلال حسابها الرسمي في تويتر رصد أول المرافق العدلية التي باشرت العمل كل يوم، وذلك بهدف إشعال روح التنافس الشريف وتطوير العمل، وذلك خلال 80 أسبوعا.
وكشف التنافس الذي أطلقته العدل بين قطاعاتها المختلفة عبر منصاتها الاجتماعية عن سباق محموم بين المرافق العدلية في المراكز والأطراف في خدمة المستفيدين.
مراتب متقدمة أحرزت بحسب الإنجاز:
محكمة التنفيذ بالرياض
بـ126.231 عملية
المحكمة العامة بجدة
بـ84.530 عملية
محكمة التنفيذ بجدة
بـ76.172 عملية
محكمة الأحوال الشخصية بالرياض
بـ70.286 عملية
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