رصد منشآت غذائية تعبث بتواريخ الصلاحية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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رصدت الهيئة العامة للغذاء والدواء منشآت غذائية تضع تواريخ صلاحية مستقبلية على المنتجات لا تمثل التاريخ الفعلي الذي أنتجت فيه.

وعلمت «مكة» أن الهيئة أكدت أن هذا الأمر يعد مخالفا للائحة الفنية السعودية.

وتنص اللائحة على أنه يجب أن يوضح على بطاقة العبوة تاريخ انتهاء الصلاحية، ويمكن أن يوضع تاريخ الإنتاج بصفة اختيارية على المنتجات التي لا تتجاوز فترة صلاحيتها شهرا، على أن يتم التعبير عنها بطريقة غير رمزية.

ماذا يجب أن يوضع على بطاقة العبوة؟

- تاريخ الإنتاج للمنتجات اختياريا للتي لا تتجاوز صلاحيتها شهرا

- تاريخ انتهاء الصلاحية

طرق التعبير عن تاريخ الصلاحية

- (يوم ـ شهر ـ سنة) للمنتجات الغذائية التي فترة صلاحيتها أقل من ثلاثة أشهر

- (شهر ـ سنة أو يوم ـ شهر ـ سنة) للمنتجات الغذائية التي تزيد فترة صلاحيتها على ثلاثة أشهر.

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يسمح باستعمال أي من العبارات التالية للتعبير عن تاريخ انتهاء الصلاحية

- تاريخ انتهاء الصلاحية

- تستهلك حتى تاريخ ......

- صالحة لمدة ........ من تاريخ الإنتاج

- يستهلك قبل تاريخ

- ......... يفضل استخدامه قبل

- يجب أن تكون التواريخ محفورة أو بارزة أو مطبوعة أو مختومة بحبر غير قابل للإزالة

- يجب على الشركات المصنعة للمنتجات الغذائية الالتزام بفترات الصلاحية

- أن يكون التاريخ الفعلي الذي أنتج فيه المنتج ويمنع منعا باتا الإنتاج بتواريخ مستقبلية

- لا يسمح بوضع ملصقات إضافية بتاريخ الإنتاج وتاريخ انتهاء الصلاحية