شكوى جماعية من تفاوت أرصفة جدة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل علي طالب - جدة

شكا عدد من سكان جدة إلى المجلس البلدي تفاوت أرصفة الطرق وارتفاعها في مواقع ونزولها في مواقع أخرى، إضافة إلى افتقاد طرق وشوارع إلى ممرات المشاة في طرق تمتد عشرات الكيلومترات دون وجود أي جسور مشاة أو مواقع لمرورهم.

وأوضح رئيس المجلس البلدي عبدالله المحمدي للصحيفة أن المجلس تلقى عددا من الإيضاحات والشكاوى حيال تفاوت الأرصفة من موقع لآخر الأمر الذي يؤدي إلى التشوه البصري وزيادة حالات الدهس في بعض الطرق المرتفعة التي لا تراعي المشاة من كبار السن والمعاقين، وتفتقد لممرات المشاة ومزالق العربات.

ولفت إلى رفع المجلس 37 موقعا إلى الأمانة تستوجب بناء جسور مشاة فيها خصوصا في الطرق الجديدة التي تحولت إلى طرق متسارعة.

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وبين أن المجلس وافق على توصيات عرض لجنة التعمير والمشاريع بشأن دراسة معايير ومقاييس ارتفاع الأرصفة، حيث قدم عضو المجلس للأعضاء عرضا مرئيا تضمن تذمر كثير من المواطنين من سوء التصميم والتنفيذ، وطلب من الأعضاء الموافقة على التوصيات بطلب تقديم عرض متكامل من الأمانة للمجلس يحتوي معايير ومواصفات فنية ومدى مواءمتها لكود البناء والاشتراطات الفنية التي اعتمدتها وزارة الشؤون البلدية والقروية في تنفيذ هذه الأرصفة عالية الارتفاع.

وطلب إيقاف تنفيذ هذا النوع من الأرصفة واستبداله بالبارادورات مع مراعاة سلامة المواطنين في المواصفات والتوسع بعرض الأرصفة بحيث تحتوي أكبر عدد من المشاة والتي تفتقر إليه مدينة جدة.

إلى ذلك استعرض المجلس المعايير الأولية في تنفيذ المشاريع والعقود لمشاريع إنشاء الطرق الحالية والتي تحت التنفيذ، إضافة للمشاريع تحت الطرح ومواقع العمل الحالية في المحافظة، بحسب التوزيع والمتضمن أعمال الإنارة والرصف وسفلتة شوارع رئيسة وداخلية، وذلك من خلال عرض مرئي قدمه مدير إدارة الطرق والمياه المهندس صالح بخاري ومدير إدارة تنفيذ الطرق المهندس فهد الفهد.

وأوضح رئيس المجلس أن المجلس قرر توجيه خطاب استفسار للأمانة بخصوص إيقاف أعمال مشروع مترو جدة وتنفيذ أعمال المحور الشرقي - واستكمال أعمال نهاية طريق الأمير ماجد، إضافة إلى توجيه خطاب لوزارة النقل بخصوص تنفيذ الكبري المعلق، مبينا أن المجلس استعرض رد الأمانة بخصوص عرض تدوير النفايات من المصدر، فقد اطلع الأعضاء على رد الأمانة المتضمن تنفيذ إدارة النظافة والمرادم لمشروع حي بلا حاويات، كما وافق على التنسيق مع الأمانة لتحديد موعد لزيارة مشروع تصريف مياه الأمطار والوقوف عليه ميدانيا.