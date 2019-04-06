مخطط جديد ينقل كدوة مكة إلى العالمية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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شهد أمير منطقة مكة المكرمة بالنيابة بدر بن سلطان اعتماد المخطط التنظيمي الجديد لحي الكدوة، والذي بدأت أعمال تطويره هيئة تطوير المنطقة وأمانة العاصمة المقدسة بمشاركة جهات عدة.

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وتعد منطقة الكدوة من المناطق العشوائية الخمس ذات الأولوية القصوى، والتي وقع عليها الاختيار ضمن مشاريع تطوير العشوائيات بالعاصمة المقدسة، والتي تشرف على تطويرها هيئة تطوير المنطقة وأمانة العاصمة المقدسة، إذ بدأت أعمال الهدم والإزالة للمباني العشوائية.

من جهته أكد أمين العاصمة المقدسة المهندس محمد القويحص مراعاة الهوية العمرانية والخلخلة في المساحات والعناية بالطرق والمواصلات وزيادة المسطحات الخضراء وتحقيق الريادة في التنمية العمرانية والمساهمة في حل المشكلات العمرانية والخدمية لمكة المكرمة وجعلها مدينة عصرية، والعمل على معالجة مشكلة العشوائيات بالمشاريع التطويرية والإنمائية، والمساهمة في التنمية الاجتماعية وتحفيز القطاع الخاص للمساهمة في تطوير النسيج العمراني.

ماذا يحوي المخطط الجديد؟