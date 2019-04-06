هل تتلاعب المراكز الرياضية بصحة مرتاديها؟

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل أماني يماني، منال سجيني - مكة المكرمة

توصلت دراسة مطولة لباحثين من كلية الصحة العامة بجامعة ممفيس الأمريكية إلى أن الصالات والمراكز الرياضية تعد بيئة مناسبة لتكاثر أخطر أنواع الجراثيم والبكتيريا على المعدات الرياضية والأسطح العامة.

وأظهرت النتائج أدلة على تنوع انتشار البكتيريا بمجموعة تصل إلى 17 عائلة بكتيرية و25 جنسا بكتيريا، منها الكروية العنقودية الذهبية والمكورات العنقودية المترممة والسالمونيلا التي تتسبب بأمراض المسالك البولية والتسمم والطفح الجلدي وغيرها.

ولاحظت «مكة» خلال زيارة عشوائية لعدد من الصالات والمراكز الرياضية أن بعضها يفتقر بشكل كبير للنظافة بتراكم الغبار على المعدات وانتشار رائحة الكلور بسبب ضعف التهوية، في حين أهملت أخرى إجراءات السلامة وصيانة المرافق والأجهزة، حيث توجد إحدى الصالات بالدور الـ12 مع مصعد غير مؤهل لنقل المشتركين.

وهنا ملخص لمتطلبات واشتراطات تأسيس الأندية الرياضية التي تضع صحة وسلامة المشتركين أولوية قصوى في السعودية وأوروبا والولايات المتحدة.

المتطلبات السعودية للصالات والمراكز الرياضية:

الصالات والمراكز الرياضية الرجالية

أ- الاشتراطات العامة:

1- سجل تجاري للنشاط

2- رخصة بناء

3- توفر وسائل السلامة طبقا لتعليمات الدفاع المدني

4- التعاقد مع شركة مرخصة لمكافحة الحشرات والقوارض

5- وضع الترخيص البلدي وترخيص الهيئة العامة للرياضة بمكان بارز في مدخل المنشأة

6- تطبيق لائحة الغرامات والجزاءات على المخالفات البلدية فيما يتعلق بأنشطة الصحة العامة

7- الالتزام بالاشتراطات البلدية والفنية الخاصة بالمسابح العامة والخاصة وفقا للائحة المسابح

8- الالتزام بالاشتراطات الفنية الخاصة بذوي الاحتياجات الخاصة

9- يمنع استخدام المنشأه مقرا للسكن أو أن يكون السكن ملحقا متصلا بالمنشأة مباشرة

10- توفير دورة مياه واحدة على الأقل لكل 50 مشتركا يوجدون في الصالة (تقع في المباني التجارية أو الفنادق وتشتمل على مساحات مغلقة لممارسة نشاط رياضي واحد) /المركز الرياضي (منشآت مستقلة أو ضمن مجمع تجاري تشتمل على مساحات مغلقة أو مفتوحة لممارسة نشاط رياضي أو أكثر) في الساعة الواحدة

11- منع عمل مداخل أو مخارج على الشوارع السكنية الخلفية والفرعية

12- عدم تغيير النشاط أو تعديل المساحة إلا بعد الرجوع إلى الأمانة والحصول على موافقتها ومن ثم تنفيذ الشروط اللازمة للحصول على الرخصة

13- حصول العاملين في مجالات تداول الأغذية وذات العلاقة بالصحة العامة على شهادات الجهات الصحية المختصة المرخص لها بذلك تفيد خلوهم من الأمراض المعدية التي تنتقل إلى الغذاء أو تلوث المعدات

ب- اشتراطات الموقع

1- التأكد من أن الموقع مخصص من قبل الأمانة للاستعمال التجاري ويستوفي الاشتراطات البلدية والدفاع المدني

2- متطلبات موقع الصالات:

- الحد الأدنى للمساحة هي 50 مترا مربعا

- توفير عدد مواقف سيارات بمعدل موقف واحد لكل 25 مترا مربعا

- ألا يقل طول واجهة الموقع على الشارع التجاري عن 6م

3- متطلبات موقع المراكز:

- الحد الأدنى للمساحة هي 450 مترا مربعا

- توفير عدد مواقف سيارات بمعدل موقف واحد لكل 50 مترا مربعا

- ألا يقل طول واجهة الموقع على الشارع التجاري عن 60م

ج- الاشتراطات الخاصة

1- ضوابط وأحكام إضافة أنشطة تجارية:

- يجوز إضافة نشاط أو أكثر من الأنشطة التالية داخل الصالة/المركز الرياضي بشرط عدم تكرار النشاط الواحد وتشمل: بيع ملابس وإكسسوارات رياضية بالتجزئة، مقهى، حلاق

2- الحصول على موافقة الأمانة لكل نشاط إضافي قبل إضافته

3- الحصول على موافقات الجهات الحكومية الأخرى ذات العلاقة بالنشاط قبل إصدار الترخيص

4- يجب ألا تقل المساحة لكل نشاط من الأنشطة المذكورة عن 6 أمتار مربعة وألا تزيد على 12 مترا مربعا

5- يجب توفير مساحة للصالة/المركز الرياضي لا تقل عن 450 مترا مربعا بالإضافة إلى المساحة المطلوبة للنشاط الإضافي

الصالات والمراكز الرياضية النسائية

أ- الاشتراطات العامة

تطبق كل الاشتراطات كما هي موضحة للصالات والمراكز الرياضية الرجالية

ب- اشتراطات الموقع

تطبق كل الاشتراطات كما هي موضحة للصالات والمراكز الرياضية الرجالية

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ج- الاشتراطات الخاصة

تطبق الاشتراطات كافة كما هي موضحة للصالات والمراكز الرياضية الرجالية، إضافة إلى:

1- أن يكون النشاط في دور أرضي أو أرضي وميزانين إلا في الحالات التالية:

- تخصيص كامل المبنى لهذا النشاط

- إذا كان النشاط في أحد الأدوار العلوية ويتوفر مدخل مستقل للطابق المخصص

- إذا كان في مجمع تجاري متعدد الأدوار

2- مراعاة الخصوصية ولا يتيح رؤية من بالداخل

3- وضع لوحة على المدخل الرئيس (ممنوع دخول الرجال)

4- يمنع تركيب كاميرات داخلية ويكتفى بتركيب كاميرات خارجية

المتطلبات الأوروبية للصالات والمراكز الرياضية:

1- الصحة والسلامة:

- وضع ملصق لقانون الصحة والسلامة بمكان بارز

- الحصول على تأمين للموظفين يغطي أي مطالبات ناجمة عن الإصابة أو الضرر الناجم عن العمل

- تقييم للمخاطر، خاصة الحرائق

- وجود خطة لحالات الطوارئ

- عرض لافتات سلامة في حال وجود مواد خطرة

- توفر معدات الإسعافات الأولية وإتاحتها للاستخدام

- توفر جدول صيانة يشمل إمدادات الغاز والكهرباء والمصاعد والمعدات والأجهزة

- تحقيق المعايير الكافية في خدمة النظافة

2- تدريب الموظفين

- حصولهم على شهادات في اللياقة البدنية بما يتناسب مع وظيفتهم

- التدريب المستمر للتطوير المهني

- اجتياز اختبار الكفاءة

- التدريب الشهري على إجراءات إنعاش القلب الرئوي

- تدريب الموظفين وحصولهم على شهادات في الإسعافات الأولية

- تدريب جميع الموظفين على إجراءات الصحة والسلامة لحالات التشغيل والحالات الطارئة

- تدريب الموظفين على خطة الإخلاء والسلامة في حالات الحريق

3- خدمة العملاء والعضوية

- إطلاع العملاء على الشروط والأحكام وبنود العضوية

- إتاحة بيئة حوار تسمح بحرية التعبير وطرح الأسئلة

- توافق جميع العقود مع أحكام مكتب التجارة العادلة

- إصدار تصريح لتشغيل موسيقى ذات حقوق تأليف ونشر

- تعبئة جميع العملاء لمستند فحص طبي مسبق

- توفر إجراءات متعلقة بآراء واقتراحات العملاء

- الالتزام بقانون المساواة

المتطلبات الأمريكية للصالات والمراكز الرياضية:

- الحصول على رقم تعريف صاحب العمل من حكومة الولاية

- إصدار ترخيص تجاري

- التسجيل الضريبي باستخدام رقم تعريف صاحب العمل

- تسجيل اسم الصالة الرياضية

- الحصول على تأمين يغطي المطالبات الناجمة عن الإصابة

- توفير أجهزة مرخصة لتنظيم ضربات القلب

- تدريب الموظفين على إجراءات إنعاش القلب الرئوي

- وجود خطة لحالات الطوارئ