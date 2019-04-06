محمد بن مسعود - الدمام - في ثاني عملية إطلاق فاشلة هلك 30 مرتزقًا من مليشيا الحوثي الإرهابية اليوم السبت في عملية إطلاق فاشلة لصاروخ باليستي جنوب العاصمة اليمنية صنعاء. وأوضحت مصادر محلية أن العملية الفاشلة وقعت في منطقة تدعى "حزيز" جنوب صنعاء، مضيفة بأن الصاروخ انفجر قبل إطلاقه بثوان معدودة. وإضافة إلى ما ورد في قناة العربية، فإن هذه هي ثاني عملية إطلاق فاشلة لصاروخ باليستي من منصة تخفيها المليشيات في الضاحية الجنوبية لمدينة صنعاء. هلاك 30 حوثيًّا حاولوا إطلاق صاروخ باليستي فانفجر فيهم في صنعاء محمد المواسي الخليج 365 2019-04-06 هلك 30 مرتزقًا من مليشيا الحوثي الإرهابية اليوم السبت في عملية إطلاق فاشلة لصاروخ باليستي جنوب العاصمة اليمنية صنعاء. وأوضحت مصادر محلية أن العملية الفاشلة وقعت في منطقة تدعى "حزيز" جنوب صنعاء، مضيفة بأن الصاروخ انفجر قبل إطلاقه بثوان معدودة. وإضافة إلى ما ورد في قناة العربية، فإن هذه هي ثاني عملية إطلاق فاشلة لصاروخ باليستي من منصة تخفيها المليشيات في الضاحية الجنوبية لمدينة صنعاء. Advertisements 06 إبريل 2019 - 1 شعبان 1440 10:26 PM في ثاني عملية إطلاق فاشلة في ثاني عملية إطلاق فاشلة هلك 30 مرتزقًا من مليشيا الحوثي الإرهابية اليوم السبت في عملية إطلاق فاشلة لصاروخ باليستي جنوب العاصمة اليمنية صنعاء. وأوضحت مصادر محلية أن العملية الفاشلة وقعت في منطقة تدعى "حزيز" جنوب صنعاء، مضيفة بأن الصاروخ انفجر قبل إطلاقه بثوان معدودة. وإضافة إلى ما ورد في قناة العربية، فإن هذه هي ثاني عملية إطلاق فاشلة لصاروخ باليستي من منصة تخفيها المليشيات في الضاحية الجنوبية لمدينة صنعاء. ، هلاك 30 حوثيًّا حاولوا إطلاق صاروخ باليستي فانفجر فيهم في صنعاء ،

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