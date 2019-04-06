بالصور: حرس الحدود ينجد بحاراً فلبينياً تعرض لوعكة صحية في عرض البحر

أنجدت قوات حرس الحدود بمنطقة المدينة المنورة بحاراً فلبينياً تعرض لوعكة صحية حادة على متن سفينة في المياه الدولية، قادمة من جمهورية إندونيسيا وفي طريقها إلى ميناء السويس بمصر.

وقال المتحدث الرسمي لحرس الحدود المقدم مسفر القريني، إن برج المراقبة بميناء الملك فهد الصناعي بينبع تلقى اتصالاً من قِبل كابتن سفينة تحمل علم ألمانيا، يفيد بوجود بحار من الجنسية الفلبينية يعاني حالة تسببت له في ثقل وعدم القدرة على الحركة في جانبه الأيمن، وأنه بحاجة إلى النقل لتلقي العلاج. وأبان أنه بعد تحديد موقع السفينة ونقطة الالتقاء معها، تم على الفور توجيه دورية بحرية إلى الموقع، حيث قامت بنقل المريض بواسطة إسعاف الميناء إلى المركز الطبي بالهيئة الملكية بينبع لتلقي العلاج والرعاية الطبية اللازمة، مبيناً أن حالة المريض مستقرة.