شاهد: “المنظمة العربية للتربية والثقافة” تكرّم غازي القصيبي

كرّمت “المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم” الشاعر الراحل غازي القصيبي بمشاركة مثقفين وشعراء وإعلاميين وأفراد من أسرة الراحل، في احتفالها بمقرها بالعاصمة تونس اليوم السبت باليوم العربي للشعر. وأشاد مدير عام المنظمة سعود الحربي في كلمة ألقتها نيابة عنه مديرة إدارة الثقافة في “ألكسو” حياة قطاط، بالإرث الثقافي الذي تركه القصيبي للأجيال القادمة، مستعرضاً الروايات والدواوين التي كتبها الراحل.

وأكد أن مسيرة القصيبي التي امتدت لأكثر من نصف قرن من الإبداع والمؤانسة تتطلب من النخبة الثقافية تسليط الضوء دائما على مسيرة الراحل وإدخال بعض من كتاباته ودواوينه على المناهج التربوية من أجل تكوين أجيال جديدة تتذوق الشعر العربي وتتعلم منها. وتضمّن الحفل محاضرة حول التجربة الشعرية للراحل القصيبي، تلاها نقاش عن السيرة الذاتية الخاصة به وأهمّ أعماله الثقافية والإبداعية وإصداراته الشعرية، كما كُرمت أسرة الراحل .