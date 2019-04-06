بالصور.. «تعليم الطائف» تنظم رحلة عمرة لمنتسبيها من الحراس والمستخدمين

نظمت الإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف، برنامج رحلة عمرة ضمن فعاليات برنامج «من أجلكم»، والذي يستفيد منه ١٢٥ شخصًا من حراس ومستخدمي ومستخدمات التعليم بجميع مكاتب التعليم، لمن لم يسبق لهم أداء العمرة أو مرافق لزوجة لم يسبق لها أداء العمرة.

واستمر البرنامج، الذي رأسه المشرف التربوي عبدالرحمن بن سعيد الزهراني، وبإشراف مباشر من المدير العام للتعليم طلال بن مبارك اللهيبي، على مدار يومي إجازة نهاية الأسبوع «الجمعة والسبت».

جاء ذلك بالتعاون مع جمعية مراكز الأحياء بمكة المكرمة؛ ممثلة في مركز حي العمرة وفريق معًا التطوعي. وأدى المستخدمون والمستخدمات عمرتهم بكل راحة وسهولة وسط مشاعر من الفرحة والسعادة ارتسمت على وجوههم.

كما أدوا صلاة الجمعة في المسجد الحرام، واشتمل برنامج العمرة المعد لهم على زيارة معرض الحرمين الشريفين والتعرف على مقتنيات الحرمين القديمة.

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كما أعد لهم برنامجًا ثقافيًا وأمسية ترفيهية بمكة المكرمة ليعودوا، عصر اليوم السبت، إلى أماكنهم بالطائف ويودعهم القائمون على البرنامج بعبوات مياه زمزم هدية لهم.

والتقى المدير العام للتعليم بمحافظة الطائف، طلال بن مبارك اللهيبي، المعتمرين في مقر إقامتهم في مكة المكرمة، واطمأن على صحتهم وسلامتهم كما شهد البرنامج الثقافي المعد لهم.

وأكد اللهيبي، أن البرنامج يأتي إيمانًا بدور الإدارة التربوي والاجتماعي تجاه هذه الفئة المخلصة؛ تقديرًا لجهودهم وبث السعادة في قلوبهم، ورفع الروح المعنوية لديهم .

ونوه اللهيبي، بجهود الفريق المشرف على الرحلة على عملهم الدؤوب والمستمر وجهودهم الكبيرة التي بذلوها إعدادًا وتنظيمًا لتنفيذ البرنامج، ومقدما شكره وتقديره لشركاء النجاح في البرنامج والمتمثلين في الرئاسة العامة لشؤون الحرمين الشريفين ومركز حي العمرة وفريق معًا التطوعي التابعين لجمعية مراكز الأحياء بمكة المكرمة وللفرق الكشفية بمكة ولكل من أسهم في إنجاح برنامج العمرة.