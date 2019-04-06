السعودية اليوم / أدبي الأحساء يستضيف وزير الحج والعمرة الأربعاء القادم



الإحساء 01 شعبان 1440 هــ الموافق 06 أبريل 2019 م واس

يستضيف النادي الأدبي بمحافظة الأحساء الأربعاء القادم ، معالي وزير الحج والعمرة الدكتور محمد بن صالح بنتن ، في أمسية ثقافية بعنوان "المملكة في خدمة ضيوف الرحمن" يتحدث فيها معاليه عن الجهود والخدمات المتواصلة التي توفرها المملكة للحجاج والمعتمرين ، وذلك في مقر النادي بالمحافظة .

وأوضح منسق البرامج والفعاليات بالنادي صغير العجمي أن هذه الأمسية تأتي لإبراز النجاحات التي تتوالى في مواسم الحج والعمرة والتي ما كان لها أن تتحقق لو لا توفيق الله سبحانه ثم قيادة هذا البلد المبارك التي سخرت نفسها لخدمة ضيوف الرحمن.

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21:48ت م

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