السعودية اليوم / جامعة الجوف تحتفل بتخريج الدفعة الـ 13 من طالباتها



سكاكا 01 شعبان 1440 هـ الموافق 06 إبريل 2019 م واس

برعاية صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبد العزيز أمير منطقة الجوف، احتفلت جامعة الجوف مساء اليوم بتخريج الدفعة الثالثة عشرة من طالبات الجامعة في مجمع كليات البنات بسكاكا.

وانطلق الحفل بمسيرة الخريجات أمام الحاضرات يتقدمهم خريجات الدفعة الأولى من كلية الطب والبالغ عددهن 34 خريجة في تخصص الطب والجراحة.

بعد ذلك ألقت شموخ السالم كلمة نيابة عن زميلاتها خريجات كلية الطب، حاثتهن على مواصلة طلب العلم والانخراط في مسيرة بناء الوطن في كل موقع للعمل، كما عبرت عن مشاعرها وزميلاتها تجاه أمهاتهن وآبائهن ودعمهم لهن طيلة سنوات الجد والاجتهاد، كما قدمت الشكر والامتنان لأستاذاتهن والجامعة، على ما لقينه من رعاية ودعم واهتمام، مشيرة إلى أن كل ما يبذل من جهود يتحقق على أرض الواقع.

ثم ألقت وكيلة الجامعة لشؤون الطالبات الدكتورة أسماء المويشير كلمة قالت فيها " إن احتفال الجامعة بتخريج الدفعة الـ 13 من طلابها وطالباتها يعد مفخرة لها وشاهداً على وعيها بالدور التنموي والقيادي في بناء المجتمع التي يتطلبها الوطن وصناعة مستقبله ورفعة شأنه وهي مناسبة غالية لما تمثله من إسهام في تنمية الوطن وبناء المواطن الصالح المنتج ولبنة خير ونماء في مسيرة التنمية التي يقودها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - ، كما أن هذه الرعاية الكريمة من صاحب السمو الملكي أمير منطقة الجوف دلالة كافية على مواقفه الداعمة والمساندة للجامعة ومنسوبيها ".

وأضافت الدكتورة المويشير بهذه المناسبة أزف التهنئة لسواعد الوطن وأجياله وأشد على أيديهم بالإخلاص والأمانة في العمل والحرص على اكمال مسيرة التعليم .

بعد ذلك شاهدت الحاضرات عرضاً مرئياً عن الجامعة وما حققته من منجزات على مختلف الأصعدة.

ثم بُثت كلمة مسجلة لمعالي مدير الجامعة الدكتور إسماعيل بن محمد البشري رحب فيها بالحضور من أمهات الخريجات، وقال "نسعد بكن وأنتن تشاركن بناتكن الخريجات هذه الفرحة بما حققنه وتعبن في سبيل الحصول عليه، وأبارك لهن هذا الإنجاز والحصول على هذه الدرجات العلمية ".

وفي ختام كلمته رفع مدير الجامعة عبارات الشكر والعرفان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وسمو ولي عهده الأمين- حفظهما الله -، على دعمهم غير المحدود لكل ما من شأنه رفعة هذا الوطن، كما قدم معاليه الشكر لصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبد العزيز أمير المنطقة، على دعمه المستمر لجامعة الجوف ورعايته الدائمة لكل فعالياتها وبرامجها.

واختتم الحفل بتكريم وكيلة الجامعة لشؤون الطالبات الخريجات المتفوقات على مستوى الجامعة.

// انتهى //

21:40ت م

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