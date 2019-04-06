السعودية اليوم / طلاب تعليم مكة المكرمة يُحققون لقب بطولة فرسان التعليم



مكة المكرمة 01 شعبان 1440 هـ الموافق 06 إبريل 2019 م واس

حقق طلاب تعليم مكة المكرمة لقب بطولة فرسان التعليم بعد تغلبهم على فرسان تعليم الشرقية وذلك بمقر شبكة قنوات وزارة التعليم الفضائية قناة "عين" التعليمية بالرياض بحضور مدير الإدارة العامة للنشاط بوزارة التعليم الدكتور عبدالحميد المسعود .

وتهدف المسابقة إلى تعزيز الثقافة العلمية والعامة لدى الطلاب المشاركين، وتنمية مهارات التعليم الذاتي، والتفكير الناقد والإبداعي، والتعبير بطلاقة وفصاحة وزيادة التلاحم بين الطلاب المملكة، وخلق جو من الترفيه والمتعة وبث النشاط وروح التعاون بين الطلاب وتشجيع التنافس الثقافي والمعرفي بينهم، إضافة إلى إظهار قيمة الكتاب كمادة مرجعية مهمة، وتشجيع روح البحث والمتابعة لدى الطلاب، والإسهام في نشر الوعي الثقافي.

وأكد مدير الإدارة العامة للنشاط بوزارة التعليم الدكتور عبدالحميد المسعود ، أن القيادة الرشيدة ـ حفظها الله ـ تولي اهتماماً وعناية خاصة بالتعليم بشتى جوانبه وفئاته تجسد من خلال تنفيذ العديد من البرامج والمشروعات التنموية في قطاع التعليم, منوهًا بما تبذله وزارة التعليم وإداراتها في المملكة من رعاية واهتمام بجميع الطلاب على مختلف فئاتهم وذلك من خلال دعم البرامج الثقافية وتقديم كل ما من شأنه تحقيق طموح الطلاب وتطلعاتهم إلى أن يكونوا أفرادا فاعلين يسهمون في مسيرة الرقي بالوطن .

وأوضح أن المسابقة شارك فيها 16 منطقة تعليمية في المملكة وتجاوز عدد الحضور سبع مائة شخص مشيدا بجهود شبكة قنوات وزارة التعليم "عين" الفضائية وإقامتها برامج ومبادرات عائدة بالنفع على الطلاب والمجتمع.

من جانبه عبر مساعد مدير عام التعليم بمنطقة مكة المكرمة للشؤون التعليمة الدكتور فهد بن غرم الله الزهراني، عن سعادته في الحصول على لقب المسابقة، متمنياً أن تكون الجائزة حافزًا للطلاب المشاركين للاستمرار في عملية القراءة والبحث والاطلاع، والاعتماد على الذات، ومواصلة النجاح والتميز مقدماً تهنئة لمنسوبي الإدارة وللمعلمين والطلاب وأولياء أمورهم على التتويج بلقب فرسان التعليم.

وفي الختام توج مدير عام النشاط الطلابي بوزارة التعليم الدكتور عبدالحميد المسعود، الحاصل على المركز الأول فريق إدارة تعليم منطقة مكة المكرمة بدرع المسابقة، ومبلغ مالي قدره أربعون ألف ريال، وأجهزة ذكية، ودروع تذكارية لمتسابقي الفريق ، كما تم تكريم الحاصل على المركز الثاني إدارة تعليم منطقة الشرقية بدرع تذكارية ، ومبلغ مالي وقدره عشرون ألف ريال، وأجهزة ذكية ودروع تذكارية لأعضاء الفريق.

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21:28ت م

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