السعودية اليوم / تعليم الشمالية يدعو المنقولين والمنقولات لترتيب شرائح النقل الداخلي



عرعر 01 شعبان 1440 هـ الموافق 06 إبريل 2019 م واس

دعت إدارة شؤون المعلمين بتعليم الحدود الشمالية المعلمين والمعلمات المنقولين والمنقولات بالحركة الخارجية للمنطقة سواء من إدارات أخرى أو بين قطاعات الإدارة , إلى ترتيب

شرائح النقل الداخلي للقطاعات المنقولين إليها ، وذلك من خلال حساباتهم بنظام نور , اعتبارًا من

يوم غد الأحد ويستمر حتى يوم الخميس 6 / 8 / 1440هـ .

وأوضحت الإدارة أن نظام نور سيقوم بإدراج الشرائح الخاصة بقطاع النقل تلقائياً حسب ترتيبها المعتمد مسبقاً وذلك في حال عدم دخول المنقولين والمنقولات للنظام وترتيبها من قبلهم في الموعد المحدد .

// انتهى //

21:00ت م

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