السعودية اليوم / الشؤون الإسلامية بعسير تنفذ ورشة عمل عن دور المسجد في حياة الفرد والمجتمع



أبها 01 شعبان 1440 هـ الموافق 06 إبريل 2019 م واس

نفذ فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة عسير ، ممثلة في إدارة المساجد والدعوة والإرشاد بمحافظة خميس مشيط اليوم، ورشة عمل بعنوان: "دور المسجد في حياة الفرد والمجتمع "، بمشاركة عدد من أئمة وخطباء مركز خيبر الجنوب، وذلك في قاعة تدريب جمعية البر بخيبر الجنوب.

وناقشت الورشة بيان دور المسجد في الحفاظ على حياة الفرد وما لها من أثر إيجابي على المجتمع، بهدف ترسيخ قيم الانتماء والمواطنة وحماية المجتمع من الأفكار والجماعات المتطرفة إلى جانب عقد الشراكات مع مختلف مؤسسات وأجهزة الدولة لتنفيذ برامج لتعزيز الانتماء والمحافظة على الثوابت واللحمة الوطنية، وما يحقق التعاون المشترك لبناء مجتمع مثالي.

يُذكر أن وزارة الشؤون الإسلامية تواصل تنفيذ برامج توعوية إرشادية بمختلف مناطق المملكة في الأمن الفكري بتوجيه من معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ ، لما للخطيب من أهمية ودور في محاربة الفساد وتحقيق النزاهة وتفعيل دور المنبر الدعوي في حماية المجتمع من الظواهر السلبية.

// انتهى //

21:00ت م

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