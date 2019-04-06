السعودية اليوم / محافظ القطيف يكرم الفائزين بجائزة القطيف للإنجاز في نسختها السابعة



الدمام 01 شعبان 1440 هــ الموافق 06 أبريل 2019 م واس

كرّم محافظ القطيف المكلف فلاح بن سلمان الخالدي، أمس ، الفائزين بجائزة القطيف للإنجاز في نسختها السابعة، في الحفل الذي أقامته لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بالمحافظة، بحضور مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمنطقة الشرقية عبدالرحمن بن فهد المقبل، وعدد من المسؤولين وأعضاء المجلس البلدي بالمحافظة.

وعبر رئيس لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بالقطيف المهندس عباس الشماسي، عن فخره بتكريم المنجزين لدفع مسيرة التنمية للوطن، مؤكدًا أن النسخة السابعة تميزت بالعدالة والسرية في التحكيم من خلال لجنة مختصة وبكل مهنية واقتدار، مهنئًا الفائزين ، داعيًا لمن لم يحالفه الحظ بالتوفيق في المسابقات القادمة.

بدوره، هنّأ محافظ القطيف المكلف الفائزين بالجائزة في مختلف فروعها، مؤكداً أن الجائزة تبث روح المنافسة والإنجاز وتحفيز أبناء وبنات المنطقة على المبادرة والتطوير في المجالاتكافة ، وتعكس حرص القيادة الرشيدة ـ أيدها الله ـ ودعمها لبناء الإنسان وتطوير قدراته باعتباره الثروة الحقيقية للوطن.

// انتهى //

20:49ت م

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