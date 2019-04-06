السعودية اليوم / جامعة الملك سعود تحتفل بتخريج الدفعة الـ 55 من طالباتها



الرياض 01 شعبان 1440 هـ الموافق 06 إبريل 2019 م واس

احتفلت المدينة الجامعية لطالبات جامعة الملك سعود اليوم بتخريج الدفعة الـ 55 من طالبات الجامعة، بحضور حرم سمو أمير منطقة الرياض صاحبة السمو الأميرة نورة بنت محمد بن سعود.

وألقت في بداية الحفل عميدة أقسام العلوم الإنسانية ورئيسة لجنة التخرج الدكتورة غزيل العيسى كلمة معالي مدير جامعة الملك سعود الدكتور بدران العمر، ونقلت عبرها شكر معاليه لسمو حرم أمير الرياص، وهي من اعتادت منسوبات وطالبات الجامعة من سموها الدعم والتشجيع، مثمناً لسموها تشريفها لحفل تخريج طالبات الجامعة، مؤكداً أن حضور سموها يزيد إصرار العاملات في الجامعة وتفانيهن في الوصول بجامعتهن لأقصى إنجاز ممكن، منوّهاً في هذا الصدد باستشعار القائمين على الجامعة وإدراكهم حجم الدعم من القيادة الحكيمة، وإيمانهم بأهمية دور هذا الصرح العلمي في مسيرة التنمية الوطنية.

ووصفت العيسى في كلمة مدير الجامعة مرحلة التخرج بالبداية الفعلية لصناعة المستقبل بطموحٍ وهمة ومخزون علمي وافر، ومشاركة المجتمع (مؤسسات وأفراد) العمل والعطاء.

ولفتت الكلمة الانتباه إلى الدعم الذي تحظى به المرأة

يذكر أن عدد خريجات جامعة الملك سعود للعام الدراسي 1439-1440هـ بلغ 5000 خريجة، كان عدد الحاصلات منهن على درجة الدكتوراه 103 خريجة، والحاصلات على درجة الدبلوم العالي في الطب 13 خريجة، و9 خريجات لدرجة الزمالة.

بينما نالت درجة الماجستير 754 خريجة، ودرجة البكالوريوس ما يقارب 3611 خريجة، والدبلوم 617 خريجة، ومعهد اللغويات العربية 15 خريجة.

وشهد الحفل مسيرة للخريجات والحاصلات على درجات الدراسات العليا، فيما جرى تكريم الخمس الطالبات الأوائل لدرجة البكالوريوس من كل كلية.

// انتهى //

20:11ت م

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الرياض 01 شعبان 1440 هـ الموافق 06 إبريل 2019 م واساحتفلت المدينة الجامعية لطالبات جامعة الملك سعود اليوم بتخريج الدفعة الـ 55 من طالبات الجامعة، بحضور حرم سمو أمير منطقة الرياض صاحبة السمو الأميرة نورة بنت محمد بن سعود.وألقت في بداية الحفل عميدة أقسام العلوم الإنسانية ورئيسة لجنة التخرج الدكتورة غزيل العيسى كلمة معالي مدير جامعة الملك سعود الدكتور بدران العمر، ونقلت عبرها شكر معاليه لسمو حرم أمير الرياص، وهي من اعتادت منسوبات وطالبات الجامعة من سموها الدعم والتشجيع، مثمناً لسموها تشريفها لحفل تخريج طالبات الجامعة، مؤكداً أن حضور سموها يزيد إصرار العاملات في الجامعة وتفانيهن في الوصول بجامعتهن لأقصى إنجاز ممكن، منوّهاً في هذا الصدد باستشعار القائمين على الجامعة وإدراكهم حجم الدعم من القيادة الحكيمة، وإيمانهم بأهمية دور هذا الصرح العلمي في مسيرة التنمية الوطنية.ووصفت العيسى في كلمة مدير الجامعة مرحلة التخرج بالبداية الفعلية لصناعة المستقبل بطموحٍ وهمة ومخزون علمي وافر، ومشاركة المجتمع (مؤسسات وأفراد) العمل والعطاء.ولفتت الكلمة الانتباه إلى الدعم الذي تحظى به المرأة السعودية من القيادة الرشيدة، والعمل على فتح آفاق جديدة وواسعة من شأنها إيجاد الفرص الكفيلة بتمكينها من إثبات وجودها، وإسهامها بجانب الرجل بما يحقق الطموحات والآمال لهذا الوطن الحبيب.يذكر أن عدد خريجات جامعة الملك سعود للعام الدراسي 1439-1440هـ بلغ 5000 خريجة، كان عدد الحاصلات منهن على درجة الدكتوراه 103 خريجة، والحاصلات على درجة الدبلوم العالي في الطب 13 خريجة، و9 خريجات لدرجة الزمالة.بينما نالت درجة الماجستير 754 خريجة، ودرجة البكالوريوس ما يقارب 3611 خريجة، والدبلوم 617 خريجة، ومعهد اللغويات العربية 15 خريجة.وشهد الحفل مسيرة للخريجات والحاصلات على درجات الدراسات العليا، فيما جرى تكريم الخمس الطالبات الأوائل لدرجة البكالوريوس من كل كلية.// انتهى //20:11ت م0107

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