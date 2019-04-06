السعودية اليوم / أمير نجران بالنيابة يوجه باتخاذ التدابير اللازمة للتعامل مع التقلبات الجوية



نجران 01 شعبان 1440 هـ الموافق 06 أبريل 2019 م واس

وجه صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن هذلول بن عبدالعزيز أمير منطقة نجران بالنيابة الجهات المعنية بالمنطقة باتخاذ التدابير اللازمة لإزالة مخلفات الأمطار والسيول التي تشهدها المنطقة خلال هذه الأيام، وبما يضمن السلامة للجميع.

جاء ذلك خلال متابعة سموه لما تمر به المنطقة من تقلبات جوية يصاحبها هطول أمطار غزيرة بالمنطقة ومحافظات التابعة لها.

وأكد سمو الامير تركي بن هذلول على أمانة المنطقة ومديرية الدفاع المدني وكافة الجهات ذات العلاقة القيام بالمهام المناطة بها واتخاذ التدابير اللازمة ،و سرعة العمل على تصريف مياه الأمطار، وإغلاق الطرق التي قد تتعرض للسيول جراء هطول الأمطار وتكثيف التوعية لدى المواطنين في توخي الحذر والابتعاد عن الأودية وأماكن تجمع مياه الأمطار إضافةً إلى القيام بأعمال الصيانة وما يلزم ضمانا لسلامة العابرين مع استمرار حالة التأهب لمواجهة اي طارئ لا سمح الله.

//انتهى//

20:10ت م

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