انت الان تتابع تفاصيل خبر تركي آل الشيخ وحديثه عن "الأقزام" .. مادة دسمة للتندر على "تويتر" والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في السبت 6 أبريل 2019 09:48 مساءً - حفلت منصات التواصل والشبكات الاجتماعية المختلفة بموجة عارمة من السخرية والتندر على رئيس هيئة الرياضة السعودية السابق تركي آل الشيخ، بعد ظهور نتائج انتخابات الاتحاد الآسيوي لكرة القدم.

وكان المسؤول السعودي قد توعد من وصفهم بـ"أقزام آسيا"، أواخر أكتوبر 2017، متعهداً بإزاحتهم من إدارة المنظومة الكروية الآسيوية في انتخابات 2019، لكن تصريحاته ذهبت "أدراج الرياح"، بل انعكست عليه سخرية وتندراً على نطاق واسعين.

انتخابات الاتحاد الآسيوي زكت سلمان بن إبراهيم آل خليفة لولاية جديدة على رأس الاتحاد الآتحاد القاري حتى 2023، واحتفظ نائبه القطري سعود المهندي بمنصبه أيضاً، فضلاً عن فوزه بعضوية مجلس الفيفا.

وبموازاة النجاح القطري الكبير على الساحة الآسيوية والدولية، مُنيت السعودية بهزيمة ساحقة؛ إذ خسر مرشحها خالد الثبيتي أمام منافسه المهندي، وفشلت في حصد أي منصب آسيوي لأول مرة منذ 20 عاماً بالتمام والكمال.

"الخليج 365" رصد حملة التهكم والتندر التي طالت "آل الشيخ"، الذي أقيل أواخر 2018 لإخفاقه الواضح في إدارة الشأن الرياضي السعودي والعربي، ليتم منحه منصباً "هامشياً يعكس قدراته"، وهنا يدور الحديث حول رئاسة الهيئة العامة للترفيه السعودية.

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تجدر الإشارة إلى أن تركي آل الشيخ التزم الصمت حول نتائج الاتحاد الآسيوي وعضوية مجلس الفيفا، وذهب للتعليق على خسارة الأهلي المصري الثقيلة في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا واقتراب الأخير من الخروج من المسابقة القارية.