الارشيف / اخبار السعوديه

وزير الحج في ضيافة «أدبي الأحساء».. الأربعاء 

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الحج في ضيافة «أدبي الأحساء».. الأربعاء  والان نبدء بالتفاصيل

يستضيف النادي الأدبي بمحافظة الأحساء، الأربعاء المقبل، وزير الحج والعمرة الدكتور محمد بن صالح بنتن، في أمسية ثقافية بعنوان "المملكة في خدمة ضيوف الرحمن" يتحدث فيها عن الجهود والخدمات المتواصلة التي توفرها المملكة للحجاج والمعتمرين، وذلك في مقر النادي بالمحافظة.

وأوضح منسق البرامج والفعاليات بالنادي صغير العجمي أن هذه الأمسية تأتي لإبراز النجاحات التي تتوالى في مواسم الحج والعمرة والتي ما كان لها أن تتحقق لو لا توفيق الله سبحانه ثم قيادة هذا البلد المبارك التي سخرت نفسها لخدمة ضيوف الرحمن.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر وزير الحج في ضيافة «أدبي الأحساء».. الأربعاء  لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا