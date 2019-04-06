شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الحج في ضيافة «أدبي الأحساء».. الأربعاء والان نبدء بالتفاصيل
وأوضح منسق البرامج والفعاليات بالنادي صغير العجمي أن هذه الأمسية تأتي لإبراز النجاحات التي تتوالى في مواسم الحج والعمرة والتي ما كان لها أن تتحقق لو لا توفيق الله سبحانه ثم قيادة هذا البلد المبارك التي سخرت نفسها لخدمة ضيوف الرحمن.
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