شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الحج في ضيافة «أدبي الأحساء».. الأربعاء والان نبدء بالتفاصيل

يستضيف النادي الأدبي بمحافظة الأحساء، الأربعاء المقبل، وزير الحج والعمرة الدكتور محمد بن صالح بنتن، في أمسية ثقافية بعنوان "المملكة في خدمة ضيوف الرحمن" يتحدث فيها عن الجهود والخدمات المتواصلة التي توفرها المملكة للحجاج والمعتمرين، وذلك في مقر النادي بالمحافظة.

وأوضح منسق البرامج والفعاليات بالنادي صغير العجمي أن هذه الأمسية تأتي لإبراز النجاحات التي تتوالى في مواسم الحج والعمرة والتي ما كان لها أن تتحقق لو لا توفيق الله سبحانه ثم قيادة هذا البلد المبارك التي سخرت نفسها لخدمة ضيوف الرحمن.