تخصصات جديدة في جامعة حفر الباطن

حفر الباطن- الخليج 365- فهد الميموني :

أقامت جامعة حفر الباطن معرض القبول الأول الذي نظمته عمادة القبول والتسجيل بهدف تعريف الطلاب والطالبات بآلية وشروط القبول، والتعرف على كليات الجامعة والتخصصات المتاحة فيها، حيث افتتح معالي مدير جامعة حفر الباطن أ.د. محمد بن عبد الله آل ناجي القحطاني المعرض يوم الأربعاء 27 / 7 / 144 بحضور قيادات الجامعة وسعادة مدير التعليم بمحافظة حفر الباطن الأستاذ عايض بن نافع الرحيلي، وقد حوى المعرض 17 ركناً مختلفاً للعمادات والعمادات المساندة، وحضره ما يزيد على 946 طالباً في شطر الطلاب، و1080 طالبة في شطر الطالبات مما يزيد على 37 مدرسة، كما تم توزيع 15000 مطوية تتعلق بالقبول وشروطه والكليات والتخصصات، بالإضافة إلى عرض العشرات من مشاريع التخرج التي قدمها طلاب الجامعة.

وبين سعادة عميد القبول والتسجيل في جامعة حفر الباطن د. محمد بن فهاد القحطاني أن هذا المعرض الذي يقام للمرة الأولى هذا العام يأتي بدعم مباشر من معالي مدير جامعة حفر الباطن أ.د محمد بن عبد الله آل ناجي ويهدف إلى بناء جسور التواصل مع طلاب وطالبات الثالث الثانوي ومدارسهم قبيل التحاقهم بالجامعة، وإبراز دور الجامعة في خدمة المجتمع، وتعريف طلبة الثانوية بالتخصصات المتاحة والفرص الوظيفية المتاحة حتى يتمكنوا من اختيار التخصص المناسب، وإبراز التخصصات والبرامج الجديدة، واستقطاب المميزين والمميزات من الطلبة.

وبيّن سعادته خلال لقائه بالإعلاميين أن الجامعة ستستمر في هذا المعرض ومستمرة في السعي لتحقيق تطلعات القيادة ورؤية المملكة العربية السعودية 2030 بالتوسع في التخصصات التي تلبي احتياجات سوق العمل، حيث ستطلق مجموعة من التخصصات الجديدة، ومنها بالنسبة للطلاب: بكالوريوس العلوم في التمريض، وبكالوريوس العلوم في الأمن السيبراني، وبكالوريوس العلوم في علوم البيانات، درجة المشاركة في تقنية الاشعاع الصناعي، وبكالوريوس العلوم في إدارة الأعمال، وبكالوريوس العلوم في المحاسبة.

وبالنسبة للطالبات: بكالوريوس دكتور صيدلي، وبكالوريوس العلوم في الأمن السيبراني، وبكالوريوس العلوم في علوم البيانات، وبكالوريوس العلوم في هندسة التصميم الداخلي، وبكالوريوس العلوم في الهندسة الكهربائية- مسار الاتصالات والإلكترونيات، وبكالوريوس العلوم في إدارة الأعمال بحفر الباطن والكلية الجامعية في النعيرية والقرية العليا، وبكالوريوس العلوم في المحاسبة في الخفجي وحفر الباطن، وبكالوريوس الآداب في اللغة الإنجليزية والترجمة في الكلية الجامعية في الخفجي والقرية العليا.