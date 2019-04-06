الان تتابع “التعليم”: استفسارات القبول والتسجيل لرياض الأطفال عبر خدمة “تواصل” والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل الطائف -الخليج 365 -عبدالله العازمي
أطلقت وزارة التعليم من خلال “تواصل” خدمة شؤون الطفولة المبكرة، وتتضمن الإجابة على الاستفسارات حول القبول والتسجيل في مرحلة رياض الأطفال.
وقالت في بيان صحفي: “نواتج الطفولة المبكرة تقود لتعلم أفضل في بقية مراحل التعليم”.
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