“التعليم” تنافس بطلابها وطالباتها في الاختبارات الدولية

جدة - عمرو شويل الطائف -الخليج 365 -عبدالله العازمي

تواصل الإدارات التعليمية في المناطق والمحافظات استعداداتها وتهيئتها لمدارس العينة (بنين وبنات) من أجل تطبيق الاختبارات الدولية (TlMSS)، وذلك عبر الزيارات الإشرافية للوقوف على التجهيزات بمدارس العينة، وتفعيل منصة (رابطةTIMSS).

وتقوم وزارة التعليم بجهود كبيرة لتعريف الطلاب وتشر ثقافة الاختبارات الدولية للطلاب وأولياء الأمور وقد أجريت في عدد من المدارس اختبارات تجريبية لتعويد الطلاب وتحفيزهم للمشاركة الجادة لجعل وطنهم في مقدمة الدول.

وأكد وزير التعليم في وقت سابق أهمية الاختبارات الدولية ووجه مديري التعليم باستمرارية الجهود التثقيفية للاختبارات الدولية، وتسخير كافة الإمكانات لمتابعة الاستعدادات للاختبارات بتوفير بيئة مدرسية مناسبة لدعم التحصيل العلمي، ونشر الثقافة والتفاعل الجاد مع متطلبات الاختبارات الدولية.

وقد أجلت ومنعت بعض الفعاليات على مستوى الوزارة والإدارات بمناسبة هذه الاختبارات.

وتقيس هذه الاختبارات مستوى التحصيل الدراسي في العلوم والرياضيات للصفين الصف الرابع والصف الثاني من المرحلة المتوسطة

ويتم تنفيذها كل ٤ سنوات وسيخوض طلاب وطالبات وزارة التعليم بالمملكة العربية السعودية هذه الاختبارات يومي الثلاثاء والأربعاء ٤و ٥ شعبان ١٤٤٠.