شكرا لقرائتكم خبر عن «تعليم الشمالية» يدعو المنقولين والمنقولات لترتيب شرائح النقل الداخلي والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - الخليج 365 (عرعر)

دعت إدارة شؤون المعلمين بتعليم الحدود الشمالية المعلمين والمعلمات المنقولين والمنقولات بالحركة الخارجية للمنطقة سواء من إدارات أخرى أو بين قطاعات الإدارة، إلى ترتيب شرائح النقل الداخلي للقطاعات المنقولين إليها، وذلك من خلال حساباتهم بنظام نور، اعتبارًا من يوم غد الأحد ويستمر حتى يوم الخميس 6 / 8 / 1440هـ.

وأوضحت الإدارة أن نظام نور سيقوم بإدراج الشرائح الخاصة بقطاع النقل تلقائياً حسب ترتيبها المعتمد مسبقاً وذلك في حال عدم دخول المنقولين والمنقولات للنظام وترتيبها من قبلهم في الموعد المحدد.