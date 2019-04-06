شكرا لقرائتكم خبر عن مؤتمر مكة يتوج الفائزين بالمسابقات العلمية في نسخته الـ16 والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أحمد اللحياني (مكة المكرمة)

حرص مؤتمر ومعرض مكة الدولي الـ16 لطب الأسنان على تشجيع جميع أطباء وطبيبات الأسنان المشاركين في المؤتمر عموما وحديثي التخرّج واليافعين خصوصا على التميّز في العروض التقديمية والملصقات العلمية.

وضمن مبادرات مؤتمر ومعرض مكة الدولي لطب الأسنان تم تنظيم ثلاث مسابقات اشتملت على مسابقة جائزة مكة لأفضل ملصق علمي لجميع أطباء وطبيبات الأسنان ومسابقة أفضل متحدث يافع، التي بدأت نسختها الأولى بالمؤتمر الماضي لتشجيع أطباء الامتياز والمراحل الأخيرة من طلبة طب الأسنان على مهارات التقديم.

وكعادة مؤتمر مكة باستحداث مبادرة أو جائزة جديدة كل عام فقد تم استحداث مسابقة ثالثة بمسمى جائزة الدكتور عبدالله الشمري لأفضل ملصق علمي لأطباء الأسنان حديثي التخرّج، حيث كرمت اللجنة العليا بمؤتمر مكة الثلاثة الأوائل الفائزين بالمسابقات الثلاث التي نظمها المؤتمر في نسخته الـ16 وذلك باليوم الثالث والأخير من فعالياته قام رئيس المؤتمر الدكتور مشاري بن فرج العتيبي بتكريم الفائزين والمحكمين للمسابقات الثلاث

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وقد أفاد رئيس اللجنة العلمية للمؤتمر الدكتور علي بن مبارك الزهراني أن الفائزين الثلاثة في مسابقة جائزة مكة لأفضل ملصق علمي الدكتور علم الدين بخيت من جامعة طوكيو للطب وطب الاسنان، وجاء في المركز الثاني الدكتور رينا مقدم من الجامعة العربية ببيروت، كما فازت بالمركز الثالث الدكتورة فوزية بخاري من وزارة الصحة مستشفى الملك فيصل بمكة المكرمة.

وفائز بالمركز الأول غاصب آل غاصب من جامعة الملك خالد، والمركز الثاني كان من نصيب الدكتورة بيان سعيد من جامعة أم القرى، وجاء في المركز الثالث الدكتورة مودة الصيرفي من كلية الفارابي الأهلية لطب الأسنان.

وأفضل متحدث المركز الأول إبراهيم صالح الحريقي طالب طب الأسنان من جامعة القصيم، وفي المركز الثاني محمد ممدوح الداوود من طالب طب الأسنان جامعة الطائف، وحاز على المركز الثالث طبيبة الامتياز الدكتورة هيا فهد الزيد من جامعة رياض العلم.

وقال الدكتور الزهراني: «نجاح المؤتمر لم يكن إلا بتوفيق من الله ثم بعمل وجهد القائمين عليه وعلى رأسهم الدكتور مشاري بن فرج العتيبي رئيس المؤتمر ونبارك للفائزين بجوائز المؤتمر الثلاث ونتمنى لهم التوفيق في حياتهم العملية القادمة، كما نشكر المحكمين الذين يذلوا كل جهدهم لتعطى الجوائز لمستحقيها، والشكر موصول لجميع اللجان المنظمة للمؤتمر».