شكرا لقرائتكم خبر عن «بيئة القريات» تدعو 34 مزارعاً لمراجعة قسم «الأراضي» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالعزيز المشيطي (القريات) دعا مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة القريات (34) مُزارعاً لمراجعة قسم (الأراضي) وذلك لاستكمال إجراءات معاملاتهم مُصطبحين معهم أصل قرار التوزيع، رفع مساحي لموقع الأرض من مكتب هندسي مُعتمد (كروكي)، صورة من بطاقة الهوية الوطنية، ووكالة شرعية في حال مراجعة الوكيل. والأسماء على النحو التالي: 1. عبدالعزيز محمد دليمان الشراري 2. منور محمد دليمان الشراري 3. احمد محمد دليمان الشراري 4. نوره محمد دليمان الشراري 5. فايزه محمد دليمان الشراري 6. ميحه عشمان داغش الشراري 7. فاطمه صالح علي المصري 8. فاديه قسيم ياسين ابو ضلوع 9. عبدالله بشير سالم الشراري 10. مفلح حسيان سالم الشراري 11. ناجي عايد مسعد الشراري 12. سليمان محمد عواد الشراري 13. حمود حمير شلبي الرويلي 14. ختيمه حيزان حسين الشراري 15. عطاالله حمدان مفرح الشراري Advertisements 16. محمد سالم عتيق الشراري 17. ناجح عائد مطلق العزامي الشراري 18. محمد سليمان خلف الحربي 19. عبدالله فرحان جدعان الشراري 20. هايل زايد عليان الشراري 21. سالم سلامه سلمان الشراري 22. مبارك مرعي مسيعيد الضبعاني الشراري 23. علي مهجع مقبول أبو رشيدة الشراري 24. محمد سالم سليم الشراري 25. عبدالعزيز دغيم سعد الشراري 26. فهد سويدان سعد الشمري 27. خالد هديان سحيمان العازمي 28. بدر محمد دليمان الشراري 29. مبروك مطلق حامد الخصي الشراري 30. جميله جزاع عامش الشراري 31. نوره صباح فلاح الشراري 32. سليمان سعد عقلا الشراري 33. فالح لافي رشيد الشراري 34. سالم مساعد خلف الضبعاني الشراري



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