شكرا لقرائتكم خبر عن «لجنة شورية» تعرف مجلس الشيوخ المكسيكي بالدور الريادي للمملكة والان نبدء بالتفاصيل

زار أعضاء لجنة الصداقة البرلمانية السعودية المكسيكية في مجلس الشورى برئاسة رئيس اللجنة م. محمد النقادي، مجلس الشيوخ المكسيكي، بحضور سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة المكسيكية حماد بن غانم الرويلي.

وجرى خلال الزيارة الاجتماع مع رئيس مجلس الشيوخ ورئيس لجنة العلاقات الخارجية بالمجلس، ورئيسة وأعضاء لجنة العلاقات الخارجية لآسيا وإفريقيا والمحيط الهادي.

ورحب رئيس مجلس الشيوخ المكسيكي بأعضاء لجنة الصداقة البرلمانية السعودية المكسيكية في مجلس الشورى، معربا عن أمله في تعزيز العلاقات السعودية المكسيكية.

وتناول اللقاء تبادل وجهات النظر حيال العلاقات السعودية المكسيكية خاصة البرلمانية وسبل تطويرها ومناقشة المواضيع التي تهم الجانبين. وقدم أعضاء لجنة الصداقة البرلمانية السعودية المكسيكية في مجلس الشورى شرحا وافيا لأعضاء مجلس الشيوخ المكسيكي عن الدور الريادي للمملكة العربية السعودية إقليميا ودوليا، بالإضافة إلى الرؤية الطموحة للمملكة وهي رؤية 2030.

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كذلك زار أعضاء اللجنة، معهد (ماتياس روميرو) للدراسات الدبلوماسية في المكسيك، وألقوا خلال الزيارة محاضرات متنوعة تركزت حول: دور المملكة في تعزيز السلام الدولي، وفي مكافحة الإرهاب والتطرف، وتعاونها في ذلك الجانب مع الجهود الدولية التي تسعى للتصدي له وفق ما نص عليه القانون الدولي، إلى جانب الحديث عن الفرص الاستثمارية والتجارية بين البلدين الصديقين.

في الأثناء، ألقى أعضاء اللجنة، خلال زيارتهم كلية المكسيك المتخصصة بالدراسات العليا، محاضرات متنوعة بحضور سفير خادم الحرمين الشريفين، تطرقت إلى دور المملكة السياسي والاقتصادي إقليميا ودوليا، ومواقف المملكة من القضايا الراهنة في العالم، علاوة على الحديث عن رؤية 2030 وبرنامج التحول الوطني، ودور المرأة في مجلس الشورى، وفي مسيرة التنمية.

وفي ختام المحاضرات أجاب أعضاء لجنة الصداقة البرلمانية السعودية المكسيكية في مجلس الشورى على الاستفسارات والأسئلة المطروحة من أساتذة الكلية وطلابها وطالباتها حيال تلك الموضوعات.