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2019-04-06 عبر نظام نور .. تعليم الشمالية يدعو لترتيب شرائح النقل الداخلي متابعات الخليج 365 - واس دعت إدارة شؤون المعلمين بتعليم الحدود الشمالية المعلمين والمعلمات المنقولين والمنقولات بالحركة الخارجية للمنطقة سواء من إدارات أخرى أو بين قطاعات الإدارة , إلى ترتيب

شرائح النقل الداخلي للقطاعات المنقولين إليها ، وذلك من خلال حساباتهم بنظام نور , اعتبارًا من يوم غد الأحد ويستمر حتى يوم الخميس 6 / 8 / 1440هـ .

وأوضحت الإدارة أن نظام نور سيقوم بإدراج الشرائح الخاصة بقطاع النقل تلقائياً حسب ترتيبها المعتمد مسبقاً وذلك في حال عدم دخول المنقولين والمنقولات للنظام وترتيبها من قبلهم في الموعد المحدد .









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