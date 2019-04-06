وزير الحج والعمرة في ضيافة أدبي الأحساء 

2019-04-06

متابعات الخليج 365 - الأحساء

في إطار برامجه الإثرائية المنسجمة مع حملته الوطنية الثانية التي أطلقها أمير المنطقة الشرقية تحت مسمى “أدبي الأحساء.. الوطن أولًا”، يستضيف النادي عند الساعة الثامنة والربع من مساء الأربعاء المقبل بقاعة عبدالعزيز الجبر في النادي، وزير الحج والعمرة الدكتور محمد بن صالح بنتن في أمسية ثقافية بعنوان “المملكة في خدمة ضيوف الرحمن”، يتحدث فيها الوزير عن الجهود والخدمات المتواصلة التي توفرها المملكة للحجاج والمعتمرين، فيما يدير الأمسية فضيلة الشيخ عبدالباقي المبارك قاضي الاستئناف.

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ووجه النادي الدعوة من خلال حساباته على منصات التواصل الاجتماعي للجميع رجالًا ونساء.

من جهته، قدم رئيس النادي، الدكتور ظافر الشهري، شكر وتقدير مثقفي ومثقفات الأحساء لوزير الحج والعمرة الدكتور محمد بن صالح بنتن على تلبيته دعوة نادي الأحساء الأدبي ومشاركته في برامجه المنبرية.