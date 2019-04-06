هل يؤثر حساب المواطن على التسجيل في سند محمد بن سلمان للزواج ؟

2019-04-06

هل يؤثر حساب متابعات الخليج 365 على التسجيل في سند محمد بن سلمان للزواج ؟

متابعات الخليج 365 - الرياض

تساءل مواطنون عن علاقة التسجيل في حساب متابعات الخليج 365 بالتسجيل في برنامج سند محمد بن سلمان، وهل يؤثر ذلك على استحقاق الدعم ضمن مبادرة سند الزواج؟

وأجاب برنامج سند محمد بن سلمان سابقًا على سؤال هل التسجيل في برنامج سند محمد بن سلمان يؤثر أو يتعارض مع التسجيل في برامج أخرى؟

وقال سند محمد بن سلمان: إنه برنامج شخصي، ومبادرة مستقلة، ولا تتبع لأي جهة حكومية أو عامة أو مؤسسة أخرى، وبالتالي فإن أي دعم يتلقاه متابعات الخليج 365 من جهات أخرى لا يرتبط باستفادته من عطاء مبادرات سند محمد بن سلمان.

وتؤكد الإجابة أنه لا علاقة بين التسجيل في حساب متابعات الخليج 365 وبين التقديم على برنامج سند محمد بن سلمان أو مبادرة سند الزواج.

ما هو سند الزواج؟

وتعدُّ مبادرة “سند الزواج” إحدى مبادرات برنامج “سند محمد بن سلمان”، التي تهدف إلى مساندة حديثي الزواج من أبناء الوطن، وتقوم المبادرة على التحقق من طلبات المتقدمين بالتعاون مع الجهات الحكومية بشكل مستمر ودوري، ويمكن إعادة التقديم مرة أخرى لمن لم تنطبق عليهم شروط المبادرة بعد تحديث البيانات الشخصية لدى الجهات ذات العلاقة.

خطوات التسجيل في سند الزواج:

وبعد إيداع أول عطاء بدأت الاستفسارات تتوالى عن خطوات التسجيل في البرنامج للحصول على دعم مبادرة الزواج”.

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ونشر برنامج سند محمد بن سلمان في وقت سابق، تغريدة جديدة أوضح من خلالها طريقة التسجيل في أولى المبادرات للاستفادة من البرنامج.

وأوضح البرنامج، أنه يمكن التسجيل للاستفادة من أولى المبادرات من خلال الرابط التالي (هنا).

ويتم ذلك من خلال الخطوات التالية:

– زيارة الموقع الإلكتروني لبرنامج سند محمد بن سلمان.

– اختيار صفحة مبادرة سند الزواج.

– التأكد من مطابقة المتقدم للشروط والمعايير.

– إنشاء حساب وإدخال البيانات.

– اجتياز دورة الوعي المالي.

– انتظار رسالة اعتماد الطلب.