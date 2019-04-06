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طقس الرياض غير مستقر لمدة ساعات.. أمطار غزيرة مع برد ورياح
متابعات الخليج 365 - الرياض
حذرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة من طقس غير مستقر على منطقة الرياض، حتى الساعة الواحدة من صباح يوم غد الأحد.
وأوضحت الأرصاد أن الحالة عبارة عن استمرار هطول الأمطار الرعدية المتوسطة إلى غزيرة مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة، تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق وادي الدواسر والسليل والأجزاء المجاورة.
وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة قد توقعت في تقريرها عن حالة الطقس اليوم استمرار هطول الأمطار الرعدية على مناطق (الرياض، الشرقية، نجران، ومرتفعات، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة)، وسماء غائمة على مناطق شمال المملكة.
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