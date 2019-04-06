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2019-04-06 أمطار غزيرة وبرد على نجران والمدني يحذر متابعات الخليج 365 - واس هطلت اليوم، على منطقة نجران امطار رعدية غزيرة مصحوبة بزخات من البرد تراوحت بين المتوسطة إلى الغزيرة ، شملت مدينة نجران ومحافظات حبونا ويدمه وثار وبدرالجنوب, ومراكز الحصينية والمشعلية والصفاح وهداده وقطن وأنحاء متفرقة من محافظات ومراكز المنطقة، ارتوت على إثرها الأرض، وسالت بعض الاودية والشعاب ،ومازالت السماء ملبدة بالغيوم ،جعلها الله سقيا خير وبركة،وعم بنفعها أرجاء البلاد.

ودعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة نجران، الجميع إلى أخذ الحيطة والحذر وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، واتخاذ التدابير والاحتياطات واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني.









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