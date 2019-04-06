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شكرا لقرائتكم الأربعاء إيداع دعم حساب المواطن ورابط التسجيل لدفعة مايو هنا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الأربعاء إيداع دعم حساب متابعات الخليج 365 ورابط التسجيل لدفعة مايو هنا
متابعات الخليج 365 - الرياض
أعاد حساب متابعات الخليج 365 التذكير بأنه يتم صرف البدل بشكل دوري في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي، أو يوم قبله أو بعده في حال صادف عطلة نهاية الأسبوع، مؤكدًا أنه سيتم إيداع الدعم للدفعة السابعة عشرة بتاريخ 10 إبريل الجاري أي بعد 4 أيام.
ويوافق يوم إيداع الدفعة 17 من حساب متابعات الخليج 365 الأربعاء المقبل 10 إبريل، فيما يستمر التسجيل للاستفادة من الدفعة القادمة لشهر مايو عبر الرابط التالي: (هنا).
شروط الأهلية في حساب متابعات الخليج 365 :
ويشترط حساب متابعات الخليج 365 لاستيفاء شروط الأهلية في البرنامج أن يكون المسجل سعودي الجنسية، ويُستثنى من ذلك ابن وابنة المواطنة والزوج أو الزوجة غير السعودية وحاملو بطاقات التنقل، وأن يقيم المستفيد بشكل دائم داخل المملكة بحيث لا يقيم خارج المملكة لأكثر من 90 يومًا خلال الـ12 شهرًا الماضية.
كما يشترط حساب متابعات الخليج 365 عدم تواجد المستفيد في أي من دور الإيواء الحكومية أو السجون، وتوافق البيانات المفصح عنها مع بيانات الجهات ذات العلاقة، فيما تعتمد معايير الاستحقاق على إجمالي دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمار التابعين إذا كانت أكبر أو أقل من 18 عامًا.
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