الان تتابع “التعليم”: بدء إدخال الرغبات للمعلمين والمعلمات المنقولين خارجيا عبر “نور” والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الطائف -الخليج 365 -عبدالله العازمي تفتح وزارة التعليم، غدا، نظام نور أمام المعلمين والمعلمات المنقولين خارجيا لتسجيل رغباتهم وترتيب الشرائح، حتى يوم الخميس. ورحبت الإدارات التعليمية في المناطق والمحافظات بالمعلمين والمعلمات المنقولين خارجيا إليها.

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