انفجار يقتل 3 داخل موقع للجيش الإيراني

جدة - عمرو شويل الخليج 365 - متابعات

أعلنت هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية، السبت، أن بطارية غواصة انفجرت في ورشة لإصلاح السفن تابعة للجيش الإيراني، مما أدى إلى مقتل 3 عمال.

وقالت الهيئة عبر موقعها على الإنترنت “قتل 3 من موظفي وزارة الدفاع بعد انفجار بطارية غواصة في ورشة شهيد درويشي في (ميناء) بندر عباس… والتي يتم فيها بناء وإصلاح السفن العسكرية والغواصات”.

واستطاعت إيران تطوير صناعتها العسكرية المحلية على نحو كبير بعد أعوام طويلة من الضغوط الدولية ورغم تعرضها لحظر أكثر من مرة حال دون استيرادها الكثير من الأسلحة، غير أن الكثير من تلك الأسلحة يتميز بالقدم وعدم الفاعلية المتوقعة منها.