معارض تركي يؤكد: فزنا ببلدية إسطنبول حتى الآن بفارق 18 ألف صوت

جدة - عمرو شويل الخليج 365 - متابعات

أكد فائق أوزتراق، نائب رئيس حزب الشعب الجمهوري التركي المعارض، إن مرشح الحزب الفائز بحسب نتائج أولية برئاسة بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو متقدم حتى الآن بنحو 18 ألف صوت عن منافسه مرشح العدالة والتنمية الحاكم بن علي يلدريم.

وأفاد تقرير لموقع “خبردار” التركي، بأن المعارض أوزتراق أوضح في تصريحات صحفية، السبت، أن اللجنة العليا للانتخابات انتهت من إعادة فرز 15 ألفا و249 صندوقا انتخابيا من أصل 31.186 ألف”.

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وتابع أوزتراق “وحتى الآن فإن مرشحنا متقدم بـ17 ألفا و919 صوتا”، مشيرا إلى أن كافة البيانات والتصريحات التي تصدر عن الحزب الحاكم ووسائل الإعلام التابعة له تتنجب الإشارة من قريب أو بعيد للفارق الكائن بين المرشحين.

وأشار المعارض التركي إلى أن عملية إعادة فرز الأصوات لا تزال مستمرة في عدد من المناطق بمدينة إسطنبول، إحدى القلاع التي انتزعتها المعارضة من الحزب الحاكم خلال الانتخابات المحلية التي جرت الأحد الماضي.

والأسبوع الماضي، أعلن رئيس اللجنة العليا للانتخابات سعدي جوفن أن مرشح المعارضة في إسطنبول أكرم إمام أوغلو يتصدر النتائج بنحو 28 ألف صوت مع فرز غالبية الأصوات، ما دفع حزب العدالة والتنمية إلى الطعن في النتائج.