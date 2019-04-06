الان تتابع “أمطار وضباب”.. تنبيهات مبكرة بشأن حالة الطقس في الرياض والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أصدرت هيئة الأرصاد وحماية البيئة إنذارات مبكرة، بشأن استمرار تكون السحب الرعدية الممطرة، مصحوبة بنشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة على منطقة الدوادمي في الرياض، كما نبهت باستمرار هطول الأمطار الرعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بزخات من البرد، ورياح تحد من الرؤية الأفقية، في منطقة وادي الدواسر في الرياض. تبدأ الحالة من الساعة 8 والربع إلى 1 صباحا. Advertisements

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر “أمطار وضباب”.. تنبيهات مبكرة بشأن حالة الطقس في الرياض لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوئام وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.