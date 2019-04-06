الان تتابع “التعليم”: فتح نظام نور لتسجيل الطلاب غير السعوديين الذين يعمل آباؤهم في القطاع الخاص والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل الطائف -الخليج 365 -عبدالله العازمي:
تفتح وزارة التعليم بعد منتصف الليلة ٢-٨-١٤٤٠، نظام “نور” لتسجيل الطلاب في الصف الأول الابتدائي والمتمثل في الطلاب غير السعوديين الخاضعين للنسبة الذين يعملون أولياء أمورهم في القطاع الخاص.
ويستمر تسجيلهم حتى تسديد الشواغر أو انتهاء الموعد وإقفال التسجيل في ٢٢/١/١٤٤١.
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