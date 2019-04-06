شكرا لقرائتكم خبر عن شرطة عسير: القبض على طاعن إمام وخطيب النماص والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - خالد آل مريّح (أبها)قبضت شرطة منطقة عسير على مواطن في العقد الخامس من العمر، اعتدى بالطعن على إمام وخطيب أحد الجوامع في محافظة النماص أمس (الجمعة).
وصرح المتحدث باسم شرطة منطقة عسير، بأنه تم ظهر أمس (الجمعة) الموافق 1440/7/29 مباشرة بلاغ عن تعرض إمام وخطيب أحد الجوامع بمحافظة النماص للاعتداء بالطعن ونقله إلى المستشفى، وتم بتوفيق الله القبض على الجاني، وهو مواطن في العقد الخامس من العمر، كما تم ضبط الأداة المستخدة في الجريمة بحوزته، وجرى إيقافه ومباشرة الإجراءات النظامية في ذلك.
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