شكرا لقرائتكم خبر عن أمير «الشمالية» للهلال الأحمر: التنسيق والمبادرة للوصول المعياري لإسعاف المصابين والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - فليح ملاك الصخيل (رفحاء)

شدد أمير منطقة الحدود الشمالية الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز على أهمية المبادرة والتنسيق الكامل مع الأجهزة ذات الصلة كالدفاع المدني والشرطة والمرور وأمن الطرق والصحة ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية لتطوير عناصر المنظومة الإسعافية لتحقيق الوصول المعياري للمصابين والمرضى وإسعافهم ونقلهم للمراكز العلاجية.

وأكد الأمير فيصل بن خالد خلال تسلمه التقرير السنوي لفرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بالمنطقة أهمية تفعيل الدور المجتمعي للفرع لتعزيز الأبعاد الإنسانية والوقائية في التعاطي مع الحالات الإسعافية، داعياً إلى ابتكار وإطلاق مبادرات تنسيقية وتكاملية مع مختلف الجهات ذات الصلة وأبناء المجتمع لاسيما الشباب والفتيات في المعاهد والجامعة، متطلعاً لتوقيع مذكرات تفاهم للتعاون والتنسيق في هذا الشأن بما يحقق التزامات ومستهدفات رؤية المملكة 2030 وفق المؤشرات المعتمدة لدى هيئة الهلال الأحمر السعودي، موجها بضرورة تكثيف الجهود التوعوية والدورات التأهلية لعموم المجتمع والمتطوعين منهم في جانب الإسعافات الأولية والإسعاف في المواسم والظروف الاستثنائية على وجه الخصوص.

واستعرض أمير منطقة الحدود الشمالية مع مدير فرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بالمنطقة محمد الجارد ما اشتمل عليه التقرير من خدمات إسعافية وطبية وإدارية، إضافة إلى البرامج التدريبية والتوعوية والمبادرات التطوعية التي نفذها الفرع.