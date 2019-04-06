شكرا لقرائتكم خبر عن «الحج»: بحث تنفيذ مبادرة «طريق مكة» في باكستان وبنغلاديش والهند وتونس والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

تواصل اللجنة الإشرافية لمبادرة «طريق مكة» جولتها في عدد من الدول، لمتابعة سير الأعمال الجارية لتنفيذ هذه المبادرة في المطارات المعتمدة بماليزيا وإندونيسيا، وشرح المبادرة، وبحث إمكان تنفيذها بالدول التي تقدمت بطلب شمولها بها خلال موسم حج هذا العام 1440 وهي باكستان وبنغلاديش والهند وتونس.

وعقدت اللجنة اجتماعاً مع الجانب الماليزي بحضور نائب المدير العام لشؤون الهجرة بوزارة الداخلية وان محمد بن وان يوسف، وممثلين عن جهات حكومية أخرى نظيرة.

وجرى خلال الجولة الوقوف على ترتيبات تطبيق المبادرة للحجاج الماليزيين لموسم حج هذا العام 1440، والقيام بجولة تفقدية في مطار كوالالمبور الدولي تم فيها الوقوف على الاستعدادات الجارية لتهيئة متطلبات تنفيذ الإجراءات المزدوجة بالمطار وآلية العمل المشتركة، ومناقشة كافة الترتيبات ذات الصلة بها مع ممثلي الجهات المختصة بدولة ماليزيا.

يذكر أن المبادرة التي يتم تنفيذها منذ عامين تأتي تنفيذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين وولي العهد للاستمرار في تطوير خدمات الحجاج وتسهيل وتيسير أدائهم لفريضة الحج، حيث تهدف المبادرة إلى تيسير رحلة السفر على الحجاج بإنهاء إجراءات الجوازات، والتحقق من توفر الاشتراطات الصحية، وترميز وفرز الأمتعة في مطارات دولهم، الأمر الذي سيمكن الحجاج المستفيدين من تجاوز تلك الإجراءات عند وصولهم إلى المملكة، ويتيح لهم الانتقال مباشرة إلى الحافلات التي تكون في انتظارهم لتقلهم إلى أماكن إقامتهم بمكة المكرمة والمدينة المنورة، فيما تتولى الجهات الخدمية تسلم أمتعة الحجاج المستفيدين من المبادرة، ونقلها إليهم في الدور السكنية.