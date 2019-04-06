رابط التقديم علي وظائف شركة “جنرال إلكتريك” للصناعلت الرقمية والبرمجيات

أعلنت شركة جنرال إلكتريك المتخصصة بالصناعلت الرقمية والتكنولوجيا والبرمجيات بالسعودية عبر موقعها الإلكتروني، عن وجود عدد من الوظائف الإدارية والهندسية الشاغرة للسعوديين والمقيمين، من حملة درجة البكالوريوس ودرجة الماجستير في عدد من التخصصات، وذلك للعمل بمشاريع الشركة بالمملكة العربية السعودية.

وفي أفرع الشركة في المدن التالية”الرياض- الدمام- أبها- حائل- الجوف”، وقد حددت الشركة موعد التقديم علي الوظائف الشاغرة بداية من 4 أبريل 2019.

الوظائف المتاحة بالإعلان

رئيس الشئون التنظيمية.

أخصائي الشئون التنظيمية.

مدير الموارد البشرية.

مدير برنامج التوطين.

مستشار قانوني.

مهندس خدمات ميداني”عدد 3 وظائف”.

مستشار مشاريع.

مستشار أول خدمات المشاريع.

أخصائي ثاني خدمات”خدمة التنفيذ الرقمي”.

مدير مشروع.

رابط التقديم وشروط الوظائف المعلن عنها الدخول من هنا

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