، السودان.. المحتجون يصلون إلى مقر الجيش للمرة الأولى ،

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خرج آلاف المتظاهرين السودانيين اليوم (السبت) إلى شوارع الخرطوم، حيث وصل العديد منهم إلى مقر الجيش للمرة الأولى، منذ اندلاع الاحتجاجات الدامية في ديسمبر ضد حكم الرئيس عمر البشير، بحسب ما ذكر شهود عيان لـ"ـفرانس برس".
وأوضح الشهود أن المتظاهرين هتفوا "سلام، عدالة، حرية" لدى سيرهم في أنحاء الخرطوم ووصولهم إلى مقر الجيش في العاصمة حيث مبنى وزارة الدفاع.
وعلى وقع هتافات "جيش واحد، شعب واحد"، خرج المحتجون في أنحاء شوارع العاصمة استجابة لدعوة منظمي التظاهرات للتحرك نحو مقر الجيش.
وفي مسيرة أخرى، خرجت في مدني وسط البلاد، وصل المتظاهرون كذلك إلى مبنى الجيش في المدينة.
وتهز حركة احتجاجية واسعة السودان منذ 19 ديسمبر إذ يتّهم المتظاهرون حكومة البشير بسوء إدارة اقتصاد البلاد ما أدى إلى ارتفاع أسعار الغذاء في ظل النقص في الوقود والعملات الأجنبية.
السودان.. المحتجون يصلون إلى مقر الجيش للمرة الأولىصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-04-06
خرج آلاف المتظاهرين السودانيين اليوم (السبت) إلى شوارع الخرطوم، حيث وصل العديد منهم إلى مقر الجيش للمرة الأولى، منذ اندلاع الاحتجاجات الدامية في ديسمبر ضد حكم الرئيس عمر البشير، بحسب ما ذكر شهود عيان لـ"ـفرانس برس".
وأوضح الشهود أن المتظاهرين هتفوا "سلام، عدالة، حرية" لدى سيرهم في أنحاء الخرطوم ووصولهم إلى مقر الجيش في العاصمة حيث مبنى وزارة الدفاع.
وعلى وقع هتافات "جيش واحد، شعب واحد"، خرج المحتجون في أنحاء شوارع العاصمة استجابة لدعوة منظمي التظاهرات للتحرك نحو مقر الجيش.
وفي مسيرة أخرى، خرجت في مدني وسط البلاد، وصل المتظاهرون كذلك إلى مبنى الجيش في المدينة.
وتهز حركة احتجاجية واسعة السودان منذ 19 ديسمبر إذ يتّهم المتظاهرون حكومة البشير بسوء إدارة اقتصاد البلاد ما أدى إلى ارتفاع أسعار الغذاء في ظل النقص في الوقود والعملات الأجنبية.
06 إبريل 2019 - 1 شعبان 1440
08:37 PM
هتفوا "سلام عدالة حرية"
خرج آلاف المتظاهرين السودانيين اليوم (السبت) إلى شوارع الخرطوم، حيث وصل العديد منهم إلى مقر الجيش للمرة الأولى، منذ اندلاع الاحتجاجات الدامية في ديسمبر ضد حكم الرئيس عمر البشير، بحسب ما ذكر شهود عيان لـ"ـفرانس برس".
وأوضح الشهود أن المتظاهرين هتفوا "سلام، عدالة، حرية" لدى سيرهم في أنحاء الخرطوم ووصولهم إلى مقر الجيش في العاصمة حيث مبنى وزارة الدفاع.
وعلى وقع هتافات "جيش واحد، شعب واحد"، خرج المحتجون في أنحاء شوارع العاصمة استجابة لدعوة منظمي التظاهرات للتحرك نحو مقر الجيش.
وفي مسيرة أخرى، خرجت في مدني وسط البلاد، وصل المتظاهرون كذلك إلى مبنى الجيش في المدينة.
وتهز حركة احتجاجية واسعة السودان منذ 19 ديسمبر إذ يتّهم المتظاهرون حكومة البشير بسوء إدارة اقتصاد البلاد ما أدى إلى ارتفاع أسعار الغذاء في ظل النقص في الوقود والعملات الأجنبية.
، السودان.. المحتجون يصلون إلى مقر الجيش للمرة الأولى ،
المصدر : الخليج 365
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