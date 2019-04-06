، الاثنين.. تزكية عبدالعزيز الفيصل رئيساً للاتحاد الرياضي للتضامن الإسلامي ،

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محمد بن مسعود - الدمام - تعقد الجمعية العمومية للاتحاد الرياضي للتضامن الإسلامي اجتماعها غير العادي بعد غدٍ الاثنين بمحافظة جدة، وذلك لانتخاب رئيس جديد لمجلس إدارة الاتحاد خلفاً لتركي بن عبدالمحسن آل الشيخ الذي قدم استقالته مؤخراً، حيث سيتم تزكية الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيساً للاتحاد للفترة من 2019 حتى 2021، وسيسبق ذلك اجتماع المكتب التنفيذي للاتحاد للاطلاع على كافة التقارير لاعتمادها.
وسيشهد الاجتماع مشاركة الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف العثيمين، بالإضافة إلى مناقشة النسخة الخامسة من دورة ألعاب التضامن الإسلامي 2021، بينما سيعقد الاتحاد الرياضي للتضامن الإسلامي اجتماعين لمجلس إدارته، الاجتماع الأول برئاسة الرئيس المكلف، الكولونيل حمد كالكبا مالبوم، والثاني برئاسة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل بعد تزكيته لرئاسة المجلس من قبل الجمعية العمومية.
الاثنين.. تزكية عبدالعزيز الفيصل رئيساً للاتحاد الرياضي للتضامن الإسلاميصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-04-06
تعقد الجمعية العمومية للاتحاد الرياضي للتضامن الإسلامي اجتماعها غير العادي بعد غدٍ الاثنين بمحافظة جدة، وذلك لانتخاب رئيس جديد لمجلس إدارة الاتحاد خلفاً لتركي بن عبدالمحسن آل الشيخ الذي قدم استقالته مؤخراً، حيث سيتم تزكية الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيساً للاتحاد للفترة من 2019 حتى 2021، وسيسبق ذلك اجتماع المكتب التنفيذي للاتحاد للاطلاع على كافة التقارير لاعتمادها.
وسيشهد الاجتماع مشاركة الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف العثيمين، بالإضافة إلى مناقشة النسخة الخامسة من دورة ألعاب التضامن الإسلامي 2021، بينما سيعقد الاتحاد الرياضي للتضامن الإسلامي اجتماعين لمجلس إدارته، الاجتماع الأول برئاسة الرئيس المكلف، الكولونيل حمد كالكبا مالبوم، والثاني برئاسة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل بعد تزكيته لرئاسة المجلس من قبل الجمعية العمومية.
06 إبريل 2019 - 1 شعبان 1440
07:52 PM
تعقد الجمعية العمومية للاتحاد الرياضي للتضامن الإسلامي اجتماعها غير العادي بعد غدٍ الاثنين بمحافظة جدة، وذلك لانتخاب رئيس جديد لمجلس إدارة الاتحاد خلفاً لتركي بن عبدالمحسن آل الشيخ الذي قدم استقالته مؤخراً، حيث سيتم تزكية الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيساً للاتحاد للفترة من 2019 حتى 2021، وسيسبق ذلك اجتماع المكتب التنفيذي للاتحاد للاطلاع على كافة التقارير لاعتمادها.
وسيشهد الاجتماع مشاركة الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف العثيمين، بالإضافة إلى مناقشة النسخة الخامسة من دورة ألعاب التضامن الإسلامي 2021، بينما سيعقد الاتحاد الرياضي للتضامن الإسلامي اجتماعين لمجلس إدارته، الاجتماع الأول برئاسة الرئيس المكلف، الكولونيل حمد كالكبا مالبوم، والثاني برئاسة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل بعد تزكيته لرئاسة المجلس من قبل الجمعية العمومية.
، الاثنين.. تزكية عبدالعزيز الفيصل رئيساً للاتحاد الرياضي للتضامن الإسلامي ،
المصدر : الخليج 365
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