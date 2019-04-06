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محمد بن مسعود - الدمام - قلَّد مدير مرور محافظة جدة، العميد سلمان الجميعي، رئيس الرقباء، عطية بن أحمد الزهراني، رتبته الجديدة، رئيس رقباء بقسم الدوائر المرورية في المحكمة العامة.
وأعرب "الزهراني" عن سعادته بهذه الترقية، مؤكداً أنها ستكون حافزًا لبذل المزيد من العمل.
"الجميعي" يقلد "الزهراني" رتبة رئيس رقباءصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-04-06
قلَّد مدير مرور محافظة جدة، العميد سلمان الجميعي، رئيس الرقباء، عطية بن أحمد الزهراني، رتبته الجديدة، رئيس رقباء بقسم الدوائر المرورية في المحكمة العامة.
وأعرب "الزهراني" عن سعادته بهذه الترقية، مؤكداً أنها ستكون حافزًا لبذل المزيد من العمل.
06 إبريل 2019 - 1 شعبان 1440
07:06 PM
قلَّد مدير مرور محافظة جدة، العميد سلمان الجميعي، رئيس الرقباء، عطية بن أحمد الزهراني، رتبته الجديدة، رئيس رقباء بقسم الدوائر المرورية في المحكمة العامة.
وأعرب "الزهراني" عن سعادته بهذه الترقية، مؤكداً أنها ستكون حافزًا لبذل المزيد من العمل.
، "الجميعي" يقلد "الزهراني" رتبة رئيس رقباء ،
المصدر : الخليج 365
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