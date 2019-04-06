، "طائرة الهلال" أبطالاً للدوري الممتاز للمرة الرابعة على التوالي ،

محمد بن مسعود - الدمام - محمد بن فيصل يوجّه بـ30 ألف ريال لكل لاعب

توج فريق الهلال الأول لكرة الطائرة بطلاً للدوري الممتاز للمرة الرابعة على التوالي،

بعد تغلبه في الجولة الأخيرة على الاتحاد بنتيجة ثلاثة أشواط مقابل شوط، في اللقاء الذي أقيم على صالة الهيئة العامة للرياضة في الرياض وسط حضور جماهيري جيد.

وخسر الهلال الشوط الأول بنتيجة

22-25 قبل أن يحقق الانتصار في بقية الأشواط الثلاثة بنتيجة 25- 20 و25- 19 و25 - 16.

وتوج الهلال بالكأس والميداليات الذهبية ومبلغ 100 ألف ريال، وجاء الأهلي ثانيا بالميداليات الفضية ومبلغ 60 ألف ريال، وحل ثالثاً النصر وحصل على الميداليات البرونزية ومبلغ 40 ألف ريال.

من جانبه قدم الأمير محمد بن فيصل رئيس نادي الهلال التهنئة وكتب مغرداً: "ألف مبروك للأباتشي الهلالية بطولة الدوري السعودي الممتاز لكرة الطائرة، ولأن أبطالنا يستحقون قررنا صرف مكافأه 30 ألف ريال لكل لاعب نظير تحقيقهم البطولة".