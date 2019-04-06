، "طائرة الهلال" أبطالاً للدوري الممتاز للمرة الرابعة على التوالي ،

- 1/2
- 2/2
توج فريق الهلال الأول لكرة الطائرة بطلاً للدوري الممتاز للمرة الرابعة على التوالي،
بعد تغلبه في الجولة الأخيرة على الاتحاد بنتيجة ثلاثة أشواط مقابل شوط، في اللقاء الذي أقيم على صالة الهيئة العامة للرياضة في الرياض وسط حضور جماهيري جيد.
وخسر الهلال الشوط الأول بنتيجة
22-25 قبل أن يحقق الانتصار في بقية الأشواط الثلاثة بنتيجة 25- 20 و25- 19 و25 - 16.
وتوج الهلال بالكأس والميداليات الذهبية ومبلغ 100 ألف ريال، وجاء الأهلي ثانيا بالميداليات الفضية ومبلغ 60 ألف ريال، وحل ثالثاً النصر وحصل على الميداليات البرونزية ومبلغ 40 ألف ريال.
من جانبه قدم الأمير محمد بن فيصل رئيس نادي الهلال التهنئة وكتب مغرداً: "ألف مبروك للأباتشي الهلالية بطولة الدوري السعودي الممتاز لكرة الطائرة، ولأن أبطالنا يستحقون قررنا صرف مكافأه 30 ألف ريال لكل لاعب نظير تحقيقهم البطولة".
"طائرة الهلال" أبطالاً للدوري الممتاز للمرة الرابعة على التواليصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-04-06
توج فريق الهلال الأول لكرة الطائرة بطلاً للدوري الممتاز للمرة الرابعة على التوالي،
بعد تغلبه في الجولة الأخيرة على الاتحاد بنتيجة ثلاثة أشواط مقابل شوط، في اللقاء الذي أقيم على صالة الهيئة العامة للرياضة في الرياض وسط حضور جماهيري جيد.
وخسر الهلال الشوط الأول بنتيجة
22-25 قبل أن يحقق الانتصار في بقية الأشواط الثلاثة بنتيجة 25- 20 و25- 19 و25 - 16.
وتوج الهلال بالكأس والميداليات الذهبية ومبلغ 100 ألف ريال، وجاء الأهلي ثانيا بالميداليات الفضية ومبلغ 60 ألف ريال، وحل ثالثاً النصر وحصل على الميداليات البرونزية ومبلغ 40 ألف ريال.
من جانبه قدم الأمير محمد بن فيصل رئيس نادي الهلال التهنئة وكتب مغرداً: "ألف مبروك للأباتشي الهلالية بطولة الدوري السعودي الممتاز لكرة الطائرة، ولأن أبطالنا يستحقون قررنا صرف مكافأه 30 ألف ريال لكل لاعب نظير تحقيقهم البطولة".
06 إبريل 2019 - 1 شعبان 1440
07:40 PM
محمد بن فيصل يوجّه بـ30 ألف ريال لكل لاعب
توج فريق الهلال الأول لكرة الطائرة بطلاً للدوري الممتاز للمرة الرابعة على التوالي،
بعد تغلبه في الجولة الأخيرة على الاتحاد بنتيجة ثلاثة أشواط مقابل شوط، في اللقاء الذي أقيم على صالة الهيئة العامة للرياضة في الرياض وسط حضور جماهيري جيد.
وخسر الهلال الشوط الأول بنتيجة
22-25 قبل أن يحقق الانتصار في بقية الأشواط الثلاثة بنتيجة 25- 20 و25- 19 و25 - 16.
وتوج الهلال بالكأس والميداليات الذهبية ومبلغ 100 ألف ريال، وجاء الأهلي ثانيا بالميداليات الفضية ومبلغ 60 ألف ريال، وحل ثالثاً النصر وحصل على الميداليات البرونزية ومبلغ 40 ألف ريال.
من جانبه قدم الأمير محمد بن فيصل رئيس نادي الهلال التهنئة وكتب مغرداً: "ألف مبروك للأباتشي الهلالية بطولة الدوري السعودي الممتاز لكرة الطائرة، ولأن أبطالنا يستحقون قررنا صرف مكافأه 30 ألف ريال لكل لاعب نظير تحقيقهم البطولة".
، "طائرة الهلال" أبطالاً للدوري الممتاز للمرة الرابعة على التوالي ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه اخبار الرياضه الرياضه اليوم الرياضه الان اخر المباريات مباره اليوم
كانت هذه تفاصيل خبر "طائرة الهلال" أبطالاً للدوري الممتاز للمرة الرابعة على التوالي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.