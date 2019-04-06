نهار مبنى محل تموينات غذائية ضمن محطة وقود في حي لبن غربي مدينة الرياض اليوم (السبت). وأفاد شهود عيان بأن الحادث تسبب في أضرار مادية بالمحل وعدد من المركبات المتوقفة أمامه، وأسفر عن وقوع إصابات خفيفة لاثنين من العاملين في المحل، لكن لم يتسن التحقق من أسباب انهيار المبنى.

وأظهرت بعض الصور كتلاً خرسانية منهارة فوق التموينات وطالت كذلك السيارات، فيما تباشر فرق الدفاع المدني الحادث.

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كانت هذه تفاصيل خبر بالصور: انهيار سوبر ماركت بحي لبن بالرياض في ظروف غامضة.. وتحطم عدد من السيارات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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