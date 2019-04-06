بالصور: عدد من نزلاء السجون يزرعون الورود حول مبنى وزارة الداخلية

شارك عددٌ من نزلاء السجون في زراعة الورود في محيط مبنى وزارة الداخلية بالرياض، وذلك ضمن فعاليات مبادرة “طاقات الأمل” المجتمعية التطبيقية.
وقالت المديرية العامة للسجون إن النزلاء الذين يشاركون في المبادرة تلقوا تدريبات نظرية وعملية على حرفة الزراعة، وذلك ضمن خطة لتمهيد الطريق أمام النزلاء لبدء العمل في مشاريع زراعية صغيرة.
وأبانت أن المبادرة تسعى لتحسين بيئة السجون وتجميلها، لإحداث تأثير إيجابي في نفوس النزلاء، لافتة إلى أن المبادرة تستهدف في المرحلة الأولى غرس 150 ألف وردة في إصلاحية الرياض خلال الشهرين المقبلين.
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