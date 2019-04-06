بالصور..13  مدرسة بالطائف تستعد لتطبيق اختبارات  TlMSSالدولية

تواصل الإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف، استعداداتها لتهيئة ١٣ مدرسة بنين وبنات، من أجل تطبيق الاختبارات الدولية (TlMSS)، وذلك عبر الزيارات الإشرافية؛ للوقوف على التجهيزات بمدارس العينة.

يأتي هذا في الوقت الذي حصل فيه تعليم الطائف على نسبة١٠٠% في تفعيل منصة رابطة TIMSS.

ويبلغ عدد مدارس البنين التي ستطبق الاختبارات الدولية (TlMSS) خمس مدارس ابتدائية ومتوسطة واحدة؛ حيث يقدّر عدد طلاب الابتدائي ٩٩ طالبًا، وعدد طلاب المتوسط ١٨ طالبًا.

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بينما بلغ عدد مدارس البنات ابتدائية واحدة و ٦ مدارس متوسطة، ويقدّر عدد طالبات الابتدائي ١٨ طالبة، وعدد طالبات المتوسط ١٣٨ طالبة.

وكان قد تم خلال هذا الأسبوع تفعيل TIMSS DAY في مدارس عينة تطبيق الاختبار الدولي للبنين والبنات؛ حيث أجريت العديد من الفعاليات لنشر ثقافة الاختبارات الدولية وتحفيز الطلاب للمشاركة الجادة، بحضور عبدالله السناني مشرف عام اللغة الإنجليزية بالإدارة العامة للإشراف بالوزارة.

كما تمت الزيارات الميدانية أيضًا لمدارس البنات، بحضور مشرفتي العموم من الإدارة العامة للإشراف التربوي ومنسقة الاختبارات الدولية والوطنية في إدارة الجودة وقياس الأداء، ورئيسة قسم الرياضيات وعدد من قيادات المكاتب ومشرفات العلوم والرياضيات .

ومن جانبه، أكد المدير العام للتعليم بمحافظة الطائف طلال اللهيبي، على استمرارية الجهود التثقيفية للاختبارات الدولية، مبينًا أن الإدارة العامة للتعليم سخّرت كافة الإمكانات لمتابعة الاستعدادات للاختبارات بتوفير بيئة مدرسية مناسبة لدعم التحصيل العلمي، ونشر الثقافة والتفاعل الجاد مع متطلبات الاختبارات الدولية.