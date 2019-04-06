بالصور.. محافظ الطائف يتفقد مهرجان الورد

وقف محافظ الطائف، سعد الميموني، على ملتقى الورد والغيمة، الذي تُنظمه الإدارة العامة للتعليم بالمحافظة، ممثلًا في إدارة نشاط الطالبات، ضمن مهرجان ورد الطائف 15، وذلك بحضور المدير العام للتعليم طلال بن مبارك اللهيبي ومديري الإدارات الحكومية.

واطلع الميموني، على ما يحتويه الملتقى من أركان لمختلف مجالات النشاط «ثقافية واجتماعية وعلمية وفنية»، وأندية أحياء والمقامة في مقر المبنى البيئي بمنتزه الردف.

وتحكي الأركان جميعها منتج الورد بالطائف، كما تشتمل على العديد من اللوحات والأعمال والتصاميم، والتي اتشحت بورد الطائف وكذلك طرق تقطير الورد وطرق صناعة العديد من المنتجات المشتقة من الورد الطائفي، إضافة إلى العديد من العروض الشعبية التي قدمها أطفال أندية الحي وستستمر طيلة أيام المهرجان.

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وأيضًا، يشتمل ملتقى الورد والغيمة على حملات الطائف، التي تتطوع في مجال تكريم المرابطين وعمال النظافة وحراس الأمن وتقديم الهدايا التقديرية لهم عرفانًا بجهودهم الكبيرة.

كما يضم مسابقات للأطفال وعروض لأندية الهواة وكذلك الإرشاد السياحي لذوي الهمم وفعاليات لذوي الاحتياجات الخاصة، والمشاركة بركن لعرض منتجات سجينات الطائف وأعمالهن اليدوية، بالإضافة لعروض التربية البدنية المعززة لصحة الطالبات بممشى منتزه الردف، إضافة إلى التعريف بالاختبارات الدولية لمادتي العلوم والرياضيات TIMMS من خلال العديد من اللوحات التعريفية والتحفيزية.

وزارت مساعدة المدير العام للشؤون التعليمية بنات، مها الزايدي، ملتقى الورد والغيمة وتجولت داخل أركان الملتقى والعروض المقدمة، مُشيدة بالفعاليات المقدمة في مهرجان الورد والتي تعكس الحضور المتميز للإدارة في مختلف المناسبات المحلية والوطنية ومثمنة لنشاط الطالبات جهودها الكبيرة في الإعداد والتنظيم لهذا الملتقى.

وقدمت مها الزايدي، الشكر لجميع القائمات من مديرة إدارة النشاط وزميلاتها مشرفات النشاط وقائدات الأندية.